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Жителей Астраханской области бесплатно протестируют на антитела к COVID
Жители Астраханской области смогут принять участие в бесплатном тестировании на наличие иммунитета к новой коронавирусной инфекции, сообщает управление... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), астраханская область, общество

Жителей Астраханской области бесплатно протестируют на антитела к COVID

10:55 23.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июн - РИА Новости. Жители Астраханской области смогут принять участие в бесплатном тестировании на наличие иммунитета к новой коронавирусной инфекции, сообщает управление администрации губернатора региона.
Тестирование будет проводиться для оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2. Всего в регионе планируется провести около трех тысяч исследований в различных возрастных группах.
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"Определить, есть ли у вас иммунитет к новой коронавирусной инфекции, можно, если вы решите стать участником бесплатного тестирования на антитела к COVID-19 среди жителей Астраханской области, которое планируется провести с 25 по 30 июня 2020 года. Всех желающих принять участие в тестировании просим пройти анкетирование", - говорится в сообщении.
Анкета размещена на сайте областного Роспотребнадзора. Если анкетируемый соответствует критериям включения на тестирование, он получит на электронную почту уведомление с регистрационным номером и приглашением сдать кровь на анализ.
По данным минздрава региона на 23 июня, в Астраханской области зарегистрировано 3275 случаев заражения коронавирусом, из них 33 за минувшие сутки. За весь период эпидемии 2152 человека выздоровели, 28 умерли.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Астраханская областьОбщество
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