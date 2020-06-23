Жителей Астраханской области бесплатно протестируют на антитела к COVID

"Определить, есть ли у вас иммунитет к новой коронавирусной инфекции, можно, если вы решите стать участником бесплатного тестирования на антитела к COVID-19 среди жителей Астраханской области, которое планируется провести с 25 по 30 июня 2020 года. Всех желающих принять участие в тестировании просим пройти анкетирование", - говорится в сообщении.