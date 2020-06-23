Жителей Астраханской области бесплатно протестируют на антитела к COVID

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июн - РИА Новости. Жители Астраханской области смогут принять участие в бесплатном тестировании на наличие иммунитета к новой коронавирусной инфекции, сообщает управление администрации губернатора региона.
Тестирование будет проводиться для оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2. Всего в регионе планируется провести около трех тысяч исследований в различных возрастных группах.
"Определить, есть ли у вас иммунитет к новой коронавирусной инфекции, можно, если вы решите стать участником бесплатного тестирования на антитела к COVID-19 среди жителей Астраханской области, которое планируется провести с 25 по 30 июня 2020 года. Всех желающих принять участие в тестировании просим пройти анкетирование", - говорится в сообщении.
Анкета размещена на сайте областного Роспотребнадзора. Если анкетируемый соответствует критериям включения на тестирование, он получит на электронную почту уведомление с регистрационным номером и приглашением сдать кровь на анализ.
По данным минздрава региона на 23 июня, в Астраханской области зарегистрировано 3275 случаев заражения коронавирусом, из них 33 за минувшие сутки. За весь период эпидемии 2152 человека выздоровели, 28 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.