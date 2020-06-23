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Война в Сирии
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В Сирию за сутки вернулись почти 30 беженцев из-за рубежа
Почти 30 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:53
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война в сирии, сирия, иордания, дамаск (город), в мире

В Сирию за сутки вернулись почти 30 беженцев из-за рубежа

10:53 23.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Пограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Почти 30 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 29 беженцев (в том числе: женщин – 9, детей – 15). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в тексте бюллетеня.
В места постоянного проживания в течение суток беженцы не возвращались.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 2,1 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружен и уничтожено 32 взрывоопасных предмета.
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