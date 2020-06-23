https://ria.ru/20200623/1573345937.html
Посол Австрии примет участие в параде Победы в Москве
Посол Австрии в РФ планирует принять участие в параде Победы 24 июня в Москве от австрийской стороны, сообщил РИА Новости представитель посольства. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:50
2020-06-23T11:39
75 лет великой победы
парад победы
владимир путин
москва
австрия
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565311750_0:266:2853:1871_1400x0_80_0_0_396615f5e77c46047e09377b7ca0a443.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200622/1573290189.html
1
москва
австрия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565311750_0:266:2853:1871_1400x0_80_0_0_396615f5e77c46047e09377b7ca0a443.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парад победы, владимир путин, москва, австрия