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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200623/1573345937.html
Посол Австрии примет участие в параде Победы в Москве
Посол Австрии в РФ планирует принять участие в параде Победы 24 июня в Москве от австрийской стороны, сообщил РИА Новости представитель посольства. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:39
75 лет великой победы
парад победы
владимир путин
москва
австрия
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1
москва
австрия
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565311750_0:266:2853:1871_1400x0_80_0_0_396615f5e77c46047e09377b7ca0a443.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
парад победы, владимир путин, москва, австрия

Посол Австрии примет участие в параде Победы в Москве

10:50 23.06.2020 (обновлено: 11:39 23.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный посол Австрии в РФ Йоханнес Айгнер
Чрезвычайный и Полномочный посол Австрии в РФ Йоханнес Айгнер
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Посол Австрии в РФ планирует принять участие в параде Победы 24 июня в Москве от австрийской стороны, сообщил РИА Новости представитель посольства.
"Господин посол Йоханнес Айгнер планирует принять участие в параде", - сказал представитель посольства.
Президент России Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
Военная техника во время генеральной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
22 июня, 11:51
Песков рассказал, как Путин встретит гостей Парада Победы в Москве
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыВладимир ПутинМоскваАвстрия
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