Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три факта открытия огня в провинциях: Алеппо – два, Идлиб - один. Турецкой частью представительства зафиксировано два факта открытия огня в провинции Идлиб", - говорится в сообщении.