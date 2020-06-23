Трамп отказался ввести санкции против Турции из-за С-400, заявил Болтон

Об этом говорится в его книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которая поступила в продажу во вторник.

"Мы не будем в НАТО". Болтон рассказал о желании Трампа выйти из альянса

"Мы не будем в НАТО". Болтон рассказал о желании Трампа выйти из альянса

"Трамп отказался вводить какие бы то ни было санкции за закупку (президентом Турции Тайипом) Эрдоганом С-400, проигнорировав широкое смятение в конгрессе", - написал он.

На деле США выполнили только часть угроз, касающуюся F-35, а другие санкции, несмотря на то что по закону они должны быть введены, не применили.