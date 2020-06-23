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Трамп отказался ввести санкции против Турции из-за С-400, заявил Болтон
Президент США Дональд Трамп, проигнорировав "смятение в конгрессе", отказался вводить санкции против Турции за покупку ею российских ЗРК С-400, пишет... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:50
джон болтон
дональд трамп
с-400 «триумф»
f-35
турция
сша
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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джон болтон, дональд трамп, с-400 «триумф», f-35, турция, сша, в мире

Трамп отказался ввести санкции против Турции из-за С-400, заявил Болтон

10:50 23.06.2020
620
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, проигнорировав "смятение в конгрессе", отказался вводить санкции против Турции за покупку ею российских ЗРК С-400, пишет экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
Об этом говорится в его книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которая поступила в продажу во вторник.
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"Трамп отказался вводить какие бы то ни было санкции за закупку (президентом Турции Тайипом) Эрдоганом С-400, проигнорировав широкое смятение в конгрессе", - написал он.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
На деле США выполнили только часть угроз, касающуюся F-35, а другие санкции, несмотря на то что по закону они должны быть введены, не применили.
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Джон БолтонДональд ТрампС-400 «Триумф»F-35ТурцияСШАВ мире
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