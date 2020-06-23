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Южная Корея усилит санитарно-карантинный контроль на российских судах
Южная Корея усилит санитарно-карантинный контроль на российских судах после инцидента с групповым заражением экипажа в одном из портов Пусана. Об в ходе... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:49
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южная корея
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коронавирус covid-19, южная корея, владивосток, пусан, в мире

Южная Корея усилит санитарно-карантинный контроль на российских судах

10:49 23.06.2020
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CC BY 2.0 / Richard Fisher / Sunrise over BusanПорт в Пусане
Порт в Пусане
CC BY 2.0 / Richard Fisher / Sunrise over Busan
СЕУЛ, 23 июн - РИА Новости. Южная Корея усилит санитарно-карантинный контроль на российских судах после инцидента с групповым заражением экипажа в одном из портов Пусана. Об в ходе регулярного брифинга сообщил замруководителя Центрального штаба по противоэпидемическим мерам Квон Чжун Ук.
"На долю России сейчас приходится почти 50% новых случаев заболевания COVID-19 в Европе. Однако, несмотря на взрывной рост, наша страна пока что относит к странам с высоким риском, для которых установлены требования санитарно-карантинного контроля на борту, а не на основании электронных документов, лишь Китай, Иран и Италию. Поэтому, хотя мы немного и запоздали, Россию мы тоже включим в этот список для карантинного контроля на борту судна и будем активно за этим следить", - заявил чиновник.
По его словам, о случае заболевания коронавирусом человека, сошедшего на берег, Южную Корею как конечный пункт следования судна в соответствии международными инструкциями в сфере здравоохранения должны были уведомить власти той страны, которой об этом стало известно. Однако от ответственных росссийских лиц данная информация до сих пор не поступила, и о факте заражения южнокорейские власти узнали лишь от судового агента, сообщившего об этом уже после начала разгрузки судна в порту.
Кроме того, в электронной декларации российское судно не уведомило карантинную службу Пусана о наличии на борту трёх человек с высокой температурой. Их выявили только путём личной проверки сотрудником карантинного пункта, после чего и было назначено тестирование на коронавирус, давшее положительный результат у 16 моряков.
"В связи с этим карантинно-санитарный пункт г. Пусана и другие ведомства проведут дополнительную проверку и примут необходимые меры в соответствии с законом о карантине", - сообщил Квон Чжун Ук.
Порт Пусан в Южной Корее
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Накануне стало известно о положительном результате теста на коронавирус у 16 членов экипажа российского судна-рефрижератора "Айс стрим", прибывшего в Пусан из Владивостока. По данным местной службы санитарно-карантинного контроля, в первой половине дня 22 июня экспедитор сообщил южнокорейским властям о том, что COVID-19 подтвердился у предыдущего капитана судна, который ранее сошёл на берег в России. Проверка состояния здоровья российских моряков при входе в порт Пусана осуществлялась на основании представленных опросных листов и лично работниками карантинного пункта не проверялась. Впоследствии у всех членов экипажа взяли пробы на коронавирус, а порядка 160 сотрудников пусанского порта Камчхон, где пришвартовано судно, были изолированы в помещении местного профсоюза в ожидании результатов проверки.
Непосредственно поднимались на борт российского судна и контактировали с заражёнными 34 человека. Во время разгрузочных работ медицинских масок они не носили, социальная дистанция не соблюдалась. При этом часть сотрудников порта работали также на пришвартованном по соседству аналогичном российском судне-рефрижераторе "Айс Кристалл". На нём в тот момент находились ещё 27 южнокорейских работников, а также 21 член экипажа. В этой связи портовый транспортный профсоюз Пусана принял решение временно изолировать 124 своих членов, а также ещё 36 человек, которые снабжали их едой. После того, как у российских моряков подтвердился COVID-19, медицинские власти отправили южнокорейских работников на домашнюю самоизоляцию и рекомендовали остаться дома всем, кто с ними успел проконтактировать.
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Всего на данный момент эпидемиологические власти выявили 176 контактных лиц, сейчас они проходят тестирование, результаты планируется получить до 25 июня.
Разгрузочные работы в порту Камчхон приостановлены, возможность возобновления его работы рассмотрят только в случае отсутствия коронавируса у всех 124 южнокорейских рабочих, контактировавших с заболевшими. Профсоюз уже пообещал не возвращаться к работе, пока власти не обеспечат им должных мер безопасности. Санитарно-карантинная служба рассматривает план введения обязательных личных проверок на борту для всех российских судов. В порту сейчас ожидают разгрузки ещё 11 суден.
Российские моряки с "Айс стрима", у которых подтвердился COVID, сегодня были перевезены на специальном автобусе в муниципальный медицинский центр Пусана. Там они будут предположительно размещены в отдельных палатах, после чего начнётся их лечение. Оставшихся пятерых членов экипажа планируется перевести во временное помещение для изоляции и повторно протестировать. Стоимость тестов и лечение в соответствии с международной практикой и исходя из гуманитарных сообщений оплатит южнокорейская сторона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяВладивостокПусанВ мире
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