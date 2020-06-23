В Совфеде прокомментировали слова Болтона о Крыме

Как утверждает в своей недавно опубликованной книге Болтон, Обама в 2014 году ясно дал понять, что если Россия ограничится присоединением Крыма, конфронтация вокруг Украины может быть исчерпана. При этом он ссылается на слова, якобы сказанные российским лидером Владимиром Путиным

В комментарии РИА Новости Екатерина Алтабаева отметила, что заявления Болтона являются его личными суждениями.

"Мы надеемся, что они отражают позицию какой-то части политикума в США…Если оторваться от сегодняшнего, сиюминутного политического интереса, мы понимаем, что это для всех очевидно – для более-менее мыслящих и знающих историю людей - Крым и Севастополь это часть русского мира и Российской Федерации", - сказала Алтабаева.

Он напомнила, что США длительное время прикладывали большие усилия, в том числе денежные средства в поддержку людей на Украине, которые выступали против союза с Россией.

"И расстаться с такими намерениями, в том числе придвинув военные базы ближе к границам России, они не могли. Они всячески подпитывали деструктивные процессы на Украине, что нанесло серьезный удар не только по государству Украина, но и по обществу. Но эта же инфекция сейчас ярко себя проявила как на территории США, так и западной Европы . Когда вы сеете зло, вы должны понимать, что оно прорастет и к вам вернется", - сказала Алтабаева.