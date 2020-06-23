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В Совфеде прокомментировали слова Болтона о Крыме
Крым и Севастополь всегда оставались частью русского мира, возможно, слова экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона и экс-президента РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:47
западная европа
екатерина алтабаева
барак обама
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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западная европа, екатерина алтабаева, барак обама, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, сша, в мире

В Совфеде прокомментировали слова Болтона о Крыме

10:47 23.06.2020
7147
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Крым и Севастополь всегда оставались частью русского мира, возможно, слова экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона и экс-президента США Барака Обамы о полуострове отражают очевидный для части американских политиков факт, сказала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Как утверждает в своей недавно опубликованной книге Болтон, Обама в 2014 году ясно дал понять, что если Россия ограничится присоединением Крыма, конфронтация вокруг Украины может быть исчерпана. При этом он ссылается на слова, якобы сказанные российским лидером Владимиром Путиным.
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В комментарии РИА Новости Екатерина Алтабаева отметила, что заявления Болтона являются его личными суждениями.
"Мы надеемся, что они отражают позицию какой-то части политикума в США…Если оторваться от сегодняшнего, сиюминутного политического интереса, мы понимаем, что это для всех очевидно – для более-менее мыслящих и знающих историю людей - Крым и Севастополь это часть русского мира и Российской Федерации", - сказала Алтабаева.
Он напомнила, что США длительное время прикладывали большие усилия, в том числе денежные средства в поддержку людей на Украине, которые выступали против союза с Россией.
"И расстаться с такими намерениями, в том числе придвинув военные базы ближе к границам России, они не могли. Они всячески подпитывали деструктивные процессы на Украине, что нанесло серьезный удар не только по государству Украина, но и по обществу. Но эта же инфекция сейчас ярко себя проявила как на территории США, так и западной Европы. Когда вы сеете зло, вы должны понимать, что оно прорастет и к вам вернется", - сказала Алтабаева.
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В этой связи США необходимо признавать очевидные вещи и перестать фальсифицировать историю, перестать разрушать государственность стран с целью собственного доминирования, сказала она.
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Западная ЕвропаЕкатерина АлтабаеваБарак ОбамаВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНСШАВ мире
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