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Власти Китая одобрили клинические испытания шестой вакцины от COVID-19
Власти Китая одобрили проведение клинических испытаний рекомбинантной вакцины от COVID-19, говорится в заявлении фармацевтической компании Chongqing Zhifei... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:46
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
здоровье - общество, открытия - риа наука, китай, общество

Власти Китая одобрили клинические испытания шестой вакцины от COVID-19

10:46 23.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете проводит исследование
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете проводит исследование
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Власти Китая одобрили проведение клинических испытаний рекомбинантной вакцины от COVID-19, говорится в заявлении фармацевтической компании Chongqing Zhifei Biological Products.
Это уже шестая разработанная в стране вакцина от коронавирусной инфекции, получившая разрешение на проведение клинических тестов.

"Девятнадцатого июня Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами одобрило проведение клинических испытаний рекомбинантной вакцины от COVID-19, разработанной совместно компанией "Zhifei Long Kema" (дочернее предприятие Chongqing Zhifei Biological Products) и институтом микробиологии Китайской академии наук", - говорится в заявлении компании в соцсети WeChat.

Компания отметила, что их вакцина стала второй в мире рекомбинантной вакциной от COVID-19, получившей разрешение на проведение клинических испытаний, 20 июня начался набор добровольцев для проведения тестов.
Ранее заместитель главы государственного комитета по вопросам здравоохранения Цзэн Исинь сообщал, что китайские ученые испытали пять различных вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 на более чем 2500 добровольцах, в случае успешного продвижения работ, вторая фаза клинических испытаний будет завершена к июлю. Китайским специалистам удалось разработать одну рекомбинантную вакцину на основе аденовирусного вектора и четыре инактивированных вакцины.
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Как ранее сообщил комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР (SASAC), к концу этого года или в начале следующего разработанная инактивированная вакцина от COVID-19 может поступить на рынок. В SASAC уточнили, что вакцинам необходимо пройти три этапа клинических тестов, и, если эффективность и безопасность будут доказаны, только тогда вакцину можно будет допустить на рынок.
После того, как в Китае произошла вспышка коронавируса, необходимо было как можно скорее приступить к разработке вакцины, местные ученые и профильные компании не стали концентрироваться только на одном виде вакцин, а начали исследовать сразу пять: рекомбинантная субъединичная вакцина, инактивированная вакцина, вакцина на основе аденовирусного вектора, вакцина на основе нуклеиновых кислот и живая аттенуированная гриппозная вакцина.
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