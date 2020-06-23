Прокуроры добились выплат водителям ульяновской скорой за работу с COVID

САМАРА, 23 июн - РИА Новости. Прокуратура добилась начисления выплат за май 197 сотрудникам скорой помощи в Ульяновской области на сумму более 5,9 миллиона рублей за работу с больными коронавирусом, сообщила во вторник пресс-служба надзорного ведомства региона.
Ранее прокуратура региона заявила, что в ходе проверки выявила многочисленные нарушения в начислении стимулирующих выплат медработникам за работу с зараженными COVID-19 в Ульяновской области. Так, по данным надзорного ведомства, руководство компании "Автодом" нарушило требования соглашения с Клинической станцией скорой медицинской помощи и не обеспечило своевременное направление заявок на соответствующее финансирование в региональное министерство здравоохранения.
"По представлению прокурора района выявленные нарушения устранены. Произведены стимулирующие выплаты 197 водителям автомобилей скорой медицинской помощи за май текущего года на сумму более 5,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом.
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