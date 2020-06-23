Прокуроры добились выплат водителям ульяновской скорой за работу с COVID

Ранее прокуратура региона заявила, что в ходе проверки выявила многочисленные нарушения в начислении стимулирующих выплат медработникам за работу с зараженными COVID-19 в Ульяновской области. Так, по данным надзорного ведомства, руководство компании "Автодом" нарушило требования соглашения с Клинической станцией скорой медицинской помощи и не обеспечило своевременное направление заявок на соответствующее финансирование в региональное министерство здравоохранения.