Болтон рассказал, что Трамп и Ким Чен Ын обсуждали на ланче в Сингапуре

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018. Архивное фото

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

© AP Photo / Evan Vucci Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

Об этом говорится в его книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которая поступила в продажу во вторник.

"Начало беседы было легким, Ким описывал свой визит ночью в гостиничный комплекс c казино Шэлдона Адельсона (Marina Bay Sands - ред.), который является одним из ярких мест ночной жизни Сингапура. Ким и Трамп говорили о гольфе, Деннисе Родмане и о том, как женская сборная США по футболу победила северокорейскую команду на Олимпийских играх 2016 года", - написал Болтон.

По словам Болтона, в ходе переговоров в Сингапуре Ким Чен Ын был оптимистичен относительно того, как быстро стороны продвигаются к совместному соглашению, и задался вопросом, почему их с Трампом предшественники не могли сделать того же, на что американский лидер быстро ответил: они были глупы.