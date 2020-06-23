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Болтон рассказал, что Трамп и Ким Чен Ын обсуждали на ланче в Сингапуре
Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что во время рабочего ланча на саммите в Сингапуре президент США Дональд Трамп и... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:51
саммит сша и кндр
джон болтон
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Болтон рассказал, что Трамп и Ким Чен Ын обсуждали на ланче в Сингапуре

10:43 23.06.2020 (обновлено: 10:51 23.06.2020)
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© AP Photo / Evan VucciЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что во время рабочего ланча на саммите в Сингапуре президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын говорили о гольфе и баскетболисте Деннисе Родмане.
Об этом говорится в его книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которая поступила в продажу во вторник.
"Начало беседы было легким, Ким описывал свой визит ночью в гостиничный комплекс c казино Шэлдона Адельсона (Marina Bay Sands - ред.), который является одним из ярких мест ночной жизни Сингапура. Ким и Трамп говорили о гольфе, Деннисе Родмане и о том, как женская сборная США по футболу победила северокорейскую команду на Олимпийских играх 2016 года", - написал Болтон.
По словам Болтона, в ходе переговоров в Сингапуре Ким Чен Ын был оптимистичен относительно того, как быстро стороны продвигаются к совместному соглашению, и задался вопросом, почему их с Трампом предшественники не могли сделать того же, на что американский лидер быстро ответил: они были глупы.
Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. После этого между Трампом и Ким Чен Ыном состоялись еще две встречи, одна из которых прошла на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.
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Саммит США и КНДРДжон БолтонДеннис РодманКим Чен ЫнСингапур (страна)КНДР (Северная Корея)СШАВ мире
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