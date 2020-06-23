https://ria.ru/20200623/1573345311.html
Болтон рассказал, что Трамп и Ким Чен Ын обсуждали на ланче в Сингапуре
Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что во время рабочего ланча на саммите в Сингапуре президент США Дональд Трамп и... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:43
2020-06-23T10:51
саммит сша и кндр
джон болтон
деннис родман
ким чен ын
сингапур (страна)
кндр (северная корея)
сша
в мире
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https://ria.ru/20200623/1573324556.html
1
сингапур (страна)
кндр (северная корея)
сша
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152255/90/1522559019_0:7:3575:2018_1400x0_80_0_0_f9de9534bb7186a49b2081a8aa03e28f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саммит сша и кндр, джон болтон, деннис родман, ким чен ын, сингапур (страна), кндр (северная корея), сша, в мире
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости.
Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон
рассказал, что во время рабочего ланча на саммите в Сингапуре
президент США Дональд Трамп
и лидер КНДР Ким Чен Ын
говорили о гольфе и баскетболисте Деннисе Родмане
.
Об этом говорится в его книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которая поступила в продажу во вторник.
"Начало беседы было легким, Ким описывал свой визит ночью в гостиничный комплекс c казино Шэлдона Адельсона (Marina Bay Sands - ред.), который является одним из ярких мест ночной жизни Сингапура. Ким и Трамп говорили о гольфе, Деннисе Родмане и о том, как женская сборная США по футболу победила северокорейскую команду на Олимпийских играх 2016 года", - написал Болтон.
По словам Болтона, в ходе переговоров в Сингапуре Ким Чен Ын был оптимистичен относительно того, как быстро стороны продвигаются к совместному соглашению, и задался вопросом, почему их с Трампом предшественники не могли сделать того же, на что американский лидер быстро ответил: они были глупы.
Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. После этого между Трампом и Ким Чен Ыном состоялись еще две встречи, одна из которых прошла на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.