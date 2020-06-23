Болтон рассказал, как Трамп на саммите с КНДР назвал его голубем

"Трамп повернулся ко мне и сказал: "Джон был ястребом, но сейчас он голубь. Есть, что сказать после такого представления?". К счастью, все засмеялись. Пытаясь сохранить невозмутимое лицо, я ответил: "Президент был избран по большей части из-за того, что отличался от других политиков. Он - новатор. Я жду визита в Пхеньян, это определенно будет интересно", - написал Болтон в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которая поступила в продажу во вторник.