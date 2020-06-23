Болтон рассказал, как Трамп на саммите с КНДР назвал его голубем

ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, как президент США Дональд Трамп на саммите с КНДР в Сингапуре в шутку назвал его "голубем", а не "ястребом".
Болтон работал советником в администрации Трампа в 2018-2019 годах, а ранее работал в госдепартаменте. Он считается одним из "ястребов" американской политики и идеологов пересмотра всей системы международных соглашений в сфере контроля над вооружениями.
"Трамп повернулся ко мне и сказал: "Джон был ястребом, но сейчас он голубь. Есть, что сказать после такого представления?". К счастью, все засмеялись. Пытаясь сохранить невозмутимое лицо, я ответил: "Президент был избран по большей части из-за того, что отличался от других политиков. Он - новатор. Я жду визита в Пхеньян, это определенно будет интересно", - написал Болтон в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которая поступила в продажу во вторник.
Как отметил Болтон, после этого лидер КНДР Ким Чен Ын сказал, что окажет теплый прием ему.
Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. После этого между Трампом и Ким Чен Ыном состоялись еще две встречи, одна из которых прошла на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.