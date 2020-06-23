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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573345234.html
В оперштабе назвали регионы с минимальным приростом случаев COVID-19
Нет прироста COVID-19 за сутки в Ненецком автономном округе, наименьший темп прироста в Калмыкии - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572223697_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_43d24b9c6605fb6bcbd72e179313d5ea.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В оперштабе назвали регионы с минимальным приростом случаев COVID-19

10:41 23.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковФельдшер скорой помощи в противоэпидемическом костюме
Фельдшер скорой помощи в противоэпидемическом костюме
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Фельдшер скорой помощи в противоэпидемическом костюме. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нет прироста COVID-19 за сутки в Ненецком автономном округе, наименьший темп прироста в Калмыкии - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Ненецкий автономный округ 0%, Республика Калмыкия 0,1%, Сахалинская область 0,2%, Еврейская АО 0,3%, г. Москва 0,5%, Магаданская область 0,5%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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