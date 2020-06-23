https://ria.ru/20200623/1573345234.html
В оперштабе назвали регионы с минимальным приростом случаев COVID-19
Нет прироста COVID-19 за сутки в Ненецком автономном округе, наименьший темп прироста в Калмыкии - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:41
2020-06-23T10:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество