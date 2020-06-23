https://ria.ru/20200623/1573344929.html
Россия в 2020 году может увеличить экспорт мяса в Азию более чем на 50%
Поставки свинины, говядины и субпродуктов могут вырасти на 60%, а мяса птицы — на 54%. По оптимистичному сценарию, поставки вырастут и на 80-100%, говорится в... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:35
2020-06-23T10:34
россия-китай: главное
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китай
азия
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https://ria.ru/20200622/1573286979.html
россия
китай
азия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, азия