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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20200623/1573344929.html
Россия в 2020 году может увеличить экспорт мяса в Азию более чем на 50%
Поставки свинины, говядины и субпродуктов могут вырасти на 60%, а мяса птицы — на 54%. По оптимистичному сценарию, поставки вырастут и на 80-100%, говорится в... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:34
россия-китай: главное
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
россия, китай, азия

Россия в 2020 году может увеличить экспорт мяса в Азию более чем на 50%

10:35 23.06.2020
100
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСвиное мясо на мясоперерабатывающем комбинате
Свиное мясо на мясоперерабатывающем комбинате
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Свиное мясо на мясоперерабатывающем комбинате
МОСКВА, 23 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Поставки свинины, говядины и субпродуктов могут вырасти на 60%, а мяса птицы — на 54%. По оптимистичному сценарию, поставки вырастут и на 80-100%, говорится в прогнозе Национального рейтингового агентства.
Экспорт увеличится за счет расширения присутствия на рынке Вьетнама и Азии в целом: внутреннее производство там страдает из-за африканской чумы свиней.
Напомним, в прошлом году по этой причине Китай сократил производство свинины более чем на 21%.
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