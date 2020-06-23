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В Филатовской больнице лечатся свыше 430 пациентов с COVID-19
Более тысячи пациентов, в том числе 436 - с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:34
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валерий вечорко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий вечорко, гкб № 15 имени о.м. филатова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

В Филатовской больнице лечатся свыше 430 пациентов с COVID-19

10:34 23.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более тысячи пациентов, в том числе 436 - с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.
"Внебольничная пневмония, предположительно, вирусной этиологии: 1046. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 436. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 30. В ОРИТ: 145. На ИВЛ: 48", - написал он в Facebook.
Вечорко также сообщил, что за сутки выписаны 113 человек, поступили 143.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоГКБ № 15 имени О.М. ФилатоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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