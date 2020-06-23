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Адвокат Ефремова ответил на сообщения о "хроническом алкоголизме" актера
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с "360" опроверг появившиеся в Сети сообщения о том, что актеру якобы поставили диагноз "хронический... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T12:41
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
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Пьёт с 13 лет, и не является алкоголиком...... Очнись, адвокатик...
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, москва, украина, происшествия

Адвокат Ефремова ответил на сообщения о "хроническом алкоголизме" актера

10:34 23.06.2020 (обновлено: 12:41 23.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с "360" опроверг появившиеся в Сети сообщения о том, что актеру якобы поставили диагноз "хронический алкоголизм".

"Если бы у него был хронический, то он бы не играл и не был бы высокооплачиваемым актером", — сказал защитник.

По его мнению, подобная информация распространяется ради рейтинга или статуса.
"Фантазия людей поражает", — подытожил Пашаев.
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ДТП с участием актера

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную линию на Смоленской площади и врезался в фургон Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице. Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Сперва Пашаев рассказывал, что в тот день у Ефремова умер близкий человек. Но позже он представил другую версию событий: в день аварии Ефремову позвонил друг с Украины, который попросил артиста съездить в больницу, куда попала мать его сожительницы. Юрист объяснил, что изначально неправильно понял слова актера, поэтому и изложил неверную версию случившегося.
По словам адвоката, перед тем как сесть за руль автомобиля, Ефремов выпил более трехсот граммов водки.
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Адвокат Ефремова ответил на сообщения о "суицидальных мыслях" актера
8453224220
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовМоскваУкраинаПроисшествия
Популярные комментарии
Вы все ничего не понимаете! Это не алкоголизм, это другое! У творческих личностей этого вашего плебейского алкоголизма не бывает!
23 июня, 10:45
ahanatol hristenko
26741009
Пьёт с 13 лет, и не является алкоголиком...... Очнись, адвокатик...
23 июня, 10:37
Арсений Новиков
9781003
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