Адвокат Ефремова ответил на сообщения о "хроническом алкоголизме" актера

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с "360" опроверг появившиеся в Сети сообщения о том, что актеру якобы поставили диагноз "хронический алкоголизм".
"Если бы у него был хронический, то он бы не играл и не был бы высокооплачиваемым актером", — сказал защитник.
По его мнению, подобная информация распространяется ради рейтинга или статуса.
"Фантазия людей поражает", — подытожил Пашаев.
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ДТП с участием актера
Вечером 8 июня Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную линию на Смоленской площади и врезался в фургон Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице. Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Сперва Пашаев рассказывал, что в тот день у Ефремова умер близкий человек. Но позже он представил другую версию событий: в день аварии Ефремову позвонил друг с Украины, который попросил артиста съездить в больницу, куда попала мать его сожительницы. Юрист объяснил, что изначально неправильно понял слова актера, поэтому и изложил неверную версию случившегося.
По словам адвоката, перед тем как сесть за руль автомобиля, Ефремов выпил более трехсот граммов водки.