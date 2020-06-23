Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200623/1573344672.html
В Финляндии ускорят разработку электрического самолета
Разработку коммерческого электрического пассажирского самолёта ускорят в Финляндии, сообщает во вторник Ассоциация электрических самолетов Хельсинки. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:29
финляндия
хельсинки
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563971765_0:173:1825:1199_1400x0_80_0_0_d8c010f4523398767fb16b4f33871a9f.jpg
https://ria.ru/20191211/1562238956.html
1
финляндия
хельсинки
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563971765_0:173:1825:1199_1400x0_80_0_0_d8c010f4523398767fb16b4f33871a9f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563971765_205:0:1804:1199_1400x0_80_0_0_9eab1893435d0a6de29bf1654b2eb5eb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563971765_405:0:1604:1199_1400x0_80_0_0_d17b0e775abdcdf2190f89b5ebf85a5d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
финляндия, хельсинки, технологии, в мире

В Финляндии ускорят разработку электрического самолета

10:29 23.06.2020
617
© Фото : Helsinki Electric Aviation AssociationЭлектрический самолет, разработку которого финансирует авиакомпания Finavia
Электрический самолет, разработку которого финансирует авиакомпания Finavia
© Фото : Helsinki Electric Aviation Association
Электрический самолет, разработку которого финансирует авиакомпания Finavia. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 23 июн - РИА Новости. Разработку коммерческого электрического пассажирского самолёта ускорят в Финляндии, сообщает во вторник Ассоциация электрических самолетов Хельсинки.
Первый в Финляндии электрический самолет, двухместный Pipistrel Alpha Electro (OH-U682), совершил первый полёт 31 июля 2018 года. Во вторник компания Finavia, управляющая аэропортами Финляндии, подписала соглашение с Ассоциацией электрических самолётов Хельсинки, по которому обязуется финансировать разработку коммерческого электрического самолёта и впоследствии стать покупателями данного вида транспорта.
"Ожидается, что это будет самолёт вместимостью от 9 до 20 человек, с дальностью полёта до 400 километров. С помощью электрической авиации полет станет более экологичным, а электрические самолеты - экологически чистым видом транспорта. Электрическая авиация работает тихо, поэтому шум также уменьшится", - рассказал РИА Новости руководитель Ассоциации электрических самолетов Яанне Васама.
Ожидается, что, кроме экологической составляющей, данный вид транспорта поможет в развитии регионального авиационного сообщения.
Запуск первых коммерческих рейсов на электрических самолётах в Финляндии ожидается после 2025 года.
Первый в мире коммерческий самолет компании Harbour Air Seaplanes, полностью работающий на электроэнергии
11 декабря 2019, 06:44
В Канаде совершил полет самолет, полностью работающий на электричестве
821011
Обсудить 1
ФинляндияХельсинкиТехнологииВ мире
Рекомендуем
Информационные технологии
СМИ назвало лучший в мире суперкомпьютер
Установка креста на главном куполе храма Александра Невского в Волгограде
Строительство "Ноева ковчега" в Москве уперлось в недостаток денег
Маршал Советского Союза А.М. Василевский
Сын маршала Василевского рассказал о фото, сделанном перед Парадом Победы
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" лечатся более 210 пациентов с COVID-19
Пассажиры, прибывшие рейсом Аэрофлота из Нью-Йорка, выходят из зоны таможенного контроля в терминале F Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Туристы рассказали, готовы ли носить маски и перчатки в самолете и поезде
Туристы на параплане на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
В Сочи после ЧП временно приостановлены полеты на параплане
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Болтон раскритиковал Трампа за отказ удара по Ирану из-за возможных жертв
Украинский военный
В ВС Украины выявили 13 новых случаев COVID-19
Актер Михаил Ефремов
Адвокат Ефремова ответил на сообщения о "хроническом алкоголизме" актера
Работа за компьютером
Эксперты обнаружили утечку данных почти пяти миллионов россиян
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
Эксперты заявили об опасности постановления о пакте Молотова-Риббентропа
Ольга Бузова
Ростовский суд отказался обязать Бузову продвигать вино Buzwine
Водитель машины скорой помощи
В Крыму выявили десять новых случаев COVID-19
Участники митинга сторонников лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо в Каракасе
Болтон рассказал, почему США начали действовать против Венесуэлы
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде прокомментировали слова Болтона о Крыме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27На Чернобыльской АЭС выявили заражение коронавирусом
01:21Поиск бензола на МКС возобновят в июле, сообщил источник
01:18Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой
01:05Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
01:04Греф не планирует переизбираться в совет директоров "Яндекса"
00:58Адвокат рассказал о "подвижках" в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
00:56Сбербанк и "Яндекс" реорганизуют совместные предприятия
00:55В Сбербанке назвали прибыль от сделки по "Яндекс.Маркету"
00:52Психолог прокомментировала развод Харламова и Асмус
00:49"Яндекс" проведет допэмиссию акций класса "А" на 800 миллионов долларов
00:48ВТБ войдет в капитал "Яндекса"
00:43В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
00:42"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-фестивале "Рок на Волге"
00:39Депутат от Крыма ответил на заявления Украины о "долгах" России
00:38В Москве пройдет военный парад в честь 75-й годовщины Победы
00:22В Москве ограничат движение транспорта из-за парада Победы
00:11Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
23:59Лидер протестующих в Сиэтле не знает о наличии среди них членов "антифа"
23:47Протестующие в Сиэтле возобновят встречи с местными властями
23:44Яндекс и Сбербанк прекратят партнерство по "Яндекс.Деньгам"
Лента новостейМолния