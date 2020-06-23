В Финляндии ускорят разработку электрического самолета

"Ожидается, что это будет самолёт вместимостью от 9 до 20 человек, с дальностью полёта до 400 километров. С помощью электрической авиации полет станет более экологичным, а электрические самолеты - экологически чистым видом транспорта. Электрическая авиация работает тихо, поэтому шум также уменьшится", - рассказал РИА Новости руководитель Ассоциации электрических самолетов Яанне Васама.