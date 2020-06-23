https://ria.ru/20200623/1573344672.html
В Финляндии ускорят разработку электрического самолета
Разработку коммерческого электрического пассажирского самолёта ускорят в Финляндии, сообщает во вторник Ассоциация электрических самолетов Хельсинки. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:29
2020-06-23T10:29
финляндия
хельсинки
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, хельсинки, технологии, в мире
ХЕЛЬСИНКИ, 23 июн - РИА Новости.
Разработку коммерческого электрического пассажирского самолёта ускорят в Финляндии
, сообщает во вторник Ассоциация электрических самолетов Хельсинки
.
Первый в Финляндии электрический самолет, двухместный Pipistrel Alpha Electro (OH-U682), совершил первый полёт 31 июля 2018 года. Во вторник компания Finavia, управляющая аэропортами Финляндии, подписала соглашение с Ассоциацией электрических самолётов Хельсинки, по которому обязуется финансировать разработку коммерческого электрического самолёта и впоследствии стать покупателями данного вида транспорта.
"Ожидается, что это будет самолёт вместимостью от 9 до 20 человек, с дальностью полёта до 400 километров. С помощью электрической авиации полет станет более экологичным, а электрические самолеты - экологически чистым видом транспорта. Электрическая авиация работает тихо, поэтому шум также уменьшится", - рассказал РИА Новости руководитель Ассоциации электрических самолетов Яанне Васама.
Ожидается, что, кроме экологической составляющей, данный вид транспорта поможет в развитии регионального авиационного сообщения.
Запуск первых коммерческих рейсов на электрических самолётах в Финляндии ожидается после 2025 года.