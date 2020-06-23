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В московском центре "Вороновское" лечатся более 210 пациентов с COVID-19
Более 210 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:28
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

В московском центре "Вороновское" лечатся более 210 пациентов с COVID-19

10:28 23.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское". Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 210 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 23 июня состоит на лечении 215 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 215, подтверждённых с COVID – 215, с кислородной поддержкой – 158, на ИВЛ – 9", - написал он в Facebook.

Главврач подчеркнул, что за сутки поступили три пациента, выписаны 14.
"Вчера умерли: женщина в возрасте 80 лет и мужчина в возрасте 68 лет (с положительным COVID)", - добавил Переходов.
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Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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