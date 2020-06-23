В московском центре "Вороновское" лечатся более 210 пациентов с COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 23 июня состоит на лечении 215 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 215, подтверждённых с COVID – 215, с кислородной поддержкой – 158, на ИВЛ – 9", - написал он в Facebook.