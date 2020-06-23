В Крыму выявили десять новых случаев COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Десять новых случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки выявили в Крыму, два из них - у приезжих, сообщил глава региона Десять новых случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки выявили в Крыму, два из них - у приезжих, сообщил глава региона Сергей Аксенов

"Подтверждено 10 новых случаев коронавирусной инфекции. Из количества подтвержденных случаев 7 выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 3 человека обратились самостоятельно в связи с клиническими симптомами", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

При том, по его словам, из общего количества зарегистрированных случаев два - завозные из других субъектов РФ.

"Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары в соответствии с маршрутизацией, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия", - сказал Аксенов.

По его словам, всего на текущий период в республике зарегистрировано 623 случая новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период – 416 человек.

В свою очередь, заместитель крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков сообщил журналистам, что из десяти новых случаев три выявлены в Евпатории (пациенты городской больницы), два – в Феодосии, два – в Симферополе, один – в Белогорском районе.

"Еще два случая – это город Ялта. Двое граждан прибыло из других субъектов Российской Федерации (Уфа и Москва). При проведении лабораторного скрининга здоровых лиц выявлены COVID-19", - подчеркнул Крутиков.