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В Крыму выявили десять новых случаев COVID-19
Десять новых случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки выявили в Крыму, два из них - у приезжих, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:41
распространение нового коронавируса
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сергей аксенов (политик)
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым, общество

В Крыму выявили десять новых случаев COVID-19

10:25 23.06.2020 (обновлено: 10:41 23.06.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинВодитель машины скорой помощи
Водитель машины скорой помощи
© РИА Новости / Александр Гальперин
Водитель машины скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Десять новых случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки выявили в Крыму, два из них - у приезжих, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Подтверждено 10 новых случаев коронавирусной инфекции. Из количества подтвержденных случаев 7 выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 3 человека обратились самостоятельно в связи с клиническими симптомами", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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Аксенов назвал сроки полного снятия ограничений в Крыму
При том, по его словам, из общего количества зарегистрированных случаев два - завозные из других субъектов РФ.
"Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары в соответствии с маршрутизацией, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия", - сказал Аксенов.
По его словам, всего на текущий период в республике зарегистрировано 623 случая новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период – 416 человек.
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В свою очередь, заместитель крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков сообщил журналистам, что из десяти новых случаев три выявлены в Евпатории (пациенты городской больницы), два – в Феодосии, два – в Симферополе, один – в Белогорском районе.
"Еще два случая – это город Ялта. Двое граждан прибыло из других субъектов Российской Федерации (Уфа и Москва). При проведении лабораторного скрининга здоровых лиц выявлены COVID-19", - подчеркнул Крутиков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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