В ВС Украины выявили 13 новых случаев COVID-19

КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Тринадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего болеют 154 человека, выздоровели 266, сообщил во вторник пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрированы 13 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В учреждениях здравоохранения находятся три человека… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 10 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
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По данным пресс-центра, по состоянию на утро вторника в ВС Украины болеют 154 человека, всего за время пандемии выздоровели 266 человек, летальных случаев – пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 415 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 38 074, умерли 1035 человек, 16 956 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.