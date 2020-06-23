В ВС Украины выявили 13 новых случаев COVID-19

"За прошедшие сутки зарегистрированы 13 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В учреждениях здравоохранения находятся три человека… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 10 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, по состоянию на утро вторника в ВС Украины болеют 154 человека, всего за время пандемии выздоровели 266 человек, летальных случаев – пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 415 человек.