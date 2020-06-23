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В ВС Украины выявили 13 новых случаев COVID-19
Тринадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего болеют 154 человека, выздоровели 266,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
вооруженные силы украины
воз
украина
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире

В ВС Украины выявили 13 новых случаев COVID-19

10:24 23.06.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Тринадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего болеют 154 человека, выздоровели 266, сообщил во вторник пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрированы 13 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В учреждениях здравоохранения находятся три человека… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 10 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

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По данным пресс-центра, по состоянию на утро вторника в ВС Украины болеют 154 человека, всего за время пандемии выздоровели 266 человек, летальных случаев – пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 415 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 38 074, умерли 1035 человек, 16 956 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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