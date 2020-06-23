Режиссеры во вторник обсудят, как говорить о войне

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Режиссеры Андрей Кончаловский и Кшиштоф Занусси во вторник на онлайн-встрече "5 o’clock с Российским еврейским конгрессом (РЕК) обсудят, как творцы говорили о войне и героизме 75 лет назад и как это делают сегодня.

Мероприятие на тему "Как и зачем говорить о войне языком культуры?" организовано совместно с Международным дискуссионным клубом "Валдай".

"Война. Холокост. Смерть. Героизм. Как и каким языком говорить обо всем этом с современным человеком? Что показывали и о чем говорили писатели, режиссёры, публицисты, художники 75 лет назад и сейчас? Что изменилось? Почему тема войны в культурном дискурсе как России, так и Израиля остается актуальной в наши дни", - говорится в сообщении пресс-службы РЕК.

Во встрече примут участие режиссеры и продюсеры Андрей Кончаловский и Кшиштоф Занусси, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, а также историк, музейный эксперт, куратор грантового конкурса музейных инициатив и выставочных проектов РЕК Анатолий Голубовский. Встречу проведет председатель совета фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Дискуссия пройдет в рамках еженедельного онлайн-проекта "5 o’clock с Российским еврейским конгрессом" и будет приурочена к празднованию в России 75-летия Победы. Начало трансляции в 17:00 мск на страницах РЕК и клуба "Валдай" в социальных сетях и сервисе YouTube.

"Встреча пройдет накануне открытия выставки Российского еврейского конгресса "Спасители" в ЦВЗ "Манеж" в Москве", - пояснили в пресс-службе.