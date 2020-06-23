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Религия и мировоззрение
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Режиссеры во вторник обсудят, как говорить о войне
Режиссеры Андрей Кончаловский и Кшиштоф Занусси во вторник на онлайн-встрече "5 o’clock с Российским еврейским конгрессом (РЕК) обсудят, как творцы говорили о... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:00
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155125/41/1551254180_0:5:3627:2045_1400x0_80_0_0_79a70bd6e40384f978738cf5b3c2c763.jpg
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религия, новости - религия и мировоззрение, кшиштоф занусси, российский еврейский конгресс, манеж, youtube, андрей быстрицкий, михаил швыдкой, израиль

Режиссеры во вторник обсудят, как говорить о войне

11:00 23.06.2020
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© Фото : предоставлено театром МХАТ/ Лена ЛапинаАндрей Кончаловский
Андрей Кончаловский
© Фото : предоставлено театром МХАТ/ Лена Лапина
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Режиссеры Андрей Кончаловский и Кшиштоф Занусси во вторник на онлайн-встрече "5 o’clock с Российским еврейским конгрессом (РЕК) обсудят, как творцы говорили о войне и героизме 75 лет назад и как это делают сегодня.
Мероприятие на тему "Как и зачем говорить о войне языком культуры?" организовано совместно с Международным дискуссионным клубом "Валдай".
"Война. Холокост. Смерть. Героизм. Как и каким языком говорить обо всем этом с современным человеком? Что показывали и о чем говорили писатели, режиссёры, публицисты, художники 75 лет назад и сейчас? Что изменилось? Почему тема войны в культурном дискурсе как России, так и Израиля остается актуальной в наши дни", - говорится в сообщении пресс-службы РЕК.
Во встрече примут участие режиссеры и продюсеры Андрей Кончаловский и Кшиштоф Занусси, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, а также историк, музейный эксперт, куратор грантового конкурса музейных инициатив и выставочных проектов РЕК Анатолий Голубовский. Встречу проведет председатель совета фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.
Дискуссия пройдет в рамках еженедельного онлайн-проекта "5 o’clock с Российским еврейским конгрессом" и будет приурочена к празднованию в России 75-летия Победы. Начало трансляции в 17:00 мск на страницах РЕК и клуба "Валдай" в социальных сетях и сервисе YouTube.
"Встреча пройдет накануне открытия выставки Российского еврейского конгресса "Спасители" в ЦВЗ "Манеж" в Москве", - пояснили в пресс-службе.
Мультимедийная экспозиция "Спасители" рассказывает о более чем 250 "праведников народов мира" из России – людях разных национальностей, которые, рискуя жизнью, укрывали евреев на оккупированных территориях, уточнили в РЕК.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеКшиштоф ЗануссиРоссийский еврейский конгрессМанежYouTubeАндрей БыстрицкийМихаил ШвыдкойИзраиль
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