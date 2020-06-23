В Сочи после ЧП временно приостановлены полеты на параплане

СОЧИ, 23 июн – РИА Новости. Полеты на параплане временно приостановлены на курорте "Роза Хутор" в Сочи после падения туриста и инструктора в горах на высоте 2320 метров, сообщил РИА Новости руководитель клуба федерации спорта сверхлегкой авиации в Сочи Егор Терентьев.
В субботу на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи на высоте 2320 метров над уровнем моря через несколько секунд после взлета параплан с инструктором и туристом упали на скалы. Мужчины 38 и 35 лет получили серьезные травмы и попали в больницу. СК и транспортная прокуратура начали проверки организации полетов на параплане. При этом компания, которая предоставляет услуги полетов над горами Сочи, работает более 20 лет, и круглогодично устраивает полеты в тандеме на курорте с 2016 года, временно приостановила работу.
"Мы своим решением пока приостановили работу. Не получали (распоряжений)… Мы просто пока не в том состоянии, чтобы продолжать работу", - пояснил Терентьев.
По его словам, такое серьезное падение произошло впервые. При этом инструктор очень опытный и подтвердил в декабре 2019 года свой международный сертификат. Пострадавшим будет оказана максимальная помощь.
22 июня, 17:58СК начал проверку после падения параплана в Сочи