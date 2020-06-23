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В Сочи после ЧП временно приостановлены полеты на параплане
Полеты на параплане временно приостановлены на курорте "Роза Хутор" в Сочи после падения туриста и инструктора в горах на высоте 2320 метров, сообщил РИА... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:23
туризм
новости - туризм
роза хутор
следственный комитет россии (ск рф)
сочи
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, роза хутор, следственный комитет россии (ск рф), сочи, происшествия

В Сочи после ЧП временно приостановлены полеты на параплане

10:22 23.06.2020 (обновлено: 10:23 23.06.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкТуристы на параплане на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Туристы на параплане на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 23 июн – РИА Новости. Полеты на параплане временно приостановлены на курорте "Роза Хутор" в Сочи после падения туриста и инструктора в горах на высоте 2320 метров, сообщил РИА Новости руководитель клуба федерации спорта сверхлегкой авиации в Сочи Егор Терентьев.
В субботу на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи на высоте 2320 метров над уровнем моря через несколько секунд после взлета параплан с инструктором и туристом упали на скалы. Мужчины 38 и 35 лет получили серьезные травмы и попали в больницу. СК и транспортная прокуратура начали проверки организации полетов на параплане. При этом компания, которая предоставляет услуги полетов над горами Сочи, работает более 20 лет, и круглогодично устраивает полеты в тандеме на курорте с 2016 года, временно приостановила работу.
"Мы своим решением пока приостановили работу. Не получали (распоряжений)… Мы просто пока не в том состоянии, чтобы продолжать работу", - пояснил Терентьев.
По его словам, такое серьезное падение произошло впервые. При этом инструктор очень опытный и подтвердил в декабре 2019 года свой международный сертификат. Пострадавшим будет оказана максимальная помощь.
Параплан в небе
22 июня, 17:58
СК начал проверку после падения параплана в Сочи
200600
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ТуризмНовости - ТуризмРоза ХуторСледственный комитет России (СК РФ)СочиПроисшествия
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