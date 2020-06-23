Строительство "Ноева ковчега" в Москве уперлось в недостаток денег

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сроки сдачи храма в честь Серафима Саровского в Москве, известного в народе за свои формы как "Ноев ковчег", могут быть сдвинуты из-за нехватки финансирования, заявил куратор программы строительства новых храмов в Москве, депутат Госдумы РФ Владимир Ресин.

"Если приходу удастся собрать необходимые средства, храм сдадут в конце 2020 года. Храм находится в высокой степени готовности. Полностью завершены работы в нижнем храме, идут активные работы по внутренней отделке верхнего храма. И я считаю, что в связи с дефицитом средств, срочно необходимо перераспределить очерёдность работ", - сказал Ресин в ходе первого объезда стройплощадок на севере Москвы после снятия ограничений на передвижение.

По его словам, необходимо сначала завершить все фасадные работы, продолжая сбор средств на следующие этапы работ, и только потом завершать внутреннюю отделку храма.

В свою очередь управляющий Северным викариатством, епископ Сергиево-Посадский Парамон отметил, что по принятой Ресиным "дорожной карте-2020" после вынужденной приостановки строители прилагают все усилия, чтобы уложиться в сроки. И что касается Северного округа, намеченное будет выполнено, заверил он.

"Мы приняли решение расчистить и благоустроить территорию храмового комплекса в Дегунино до конца сентября. До конца лета будет согласован проект иконостаса. Община рассчитывает, что уже к концу сентября иконостас займет свое место в храме", - сказал епископ Парамон.

Православная община в Дегунино была создана еще в 2004 году. В районе, где проживают более 95 тысяч человек, не было ни одного православного храма. В 2015 году молодежь района вместе с настоятелем всего за полтора месяца, своими силами, воздвигли вместительную деревянную церковь на 200 прихожан.