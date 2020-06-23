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Сбербанк и ВТБ предупредили о появлении мошеннических сайтов-двойников
Сбербанк и ВТБ рассказали о появлении мошеннических сайтов-двойников и фейковых страниц от имени банков в социальной сети Facebook. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:47
сбербанк россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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сбербанк россии, втб, экономика

Сбербанк и ВТБ предупредили о появлении мошеннических сайтов-двойников

10:47 23.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЭкран ноутбука
Экран ноутбука
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Экран ноутбука. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сбербанк и ВТБ рассказали о появлении мошеннических сайтов-двойников и фейковых страниц от имени банков в социальной сети Facebook.
Ранее руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев сообщил РИА Новости, что злоумышленники стали создавать в соцсети Facebook фейковые страницы, опросы и проводить розыгрыши от имени российских банков.
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Мошенники стали чаще представляться сотрудниками банков, отметил эксперт
Так, представитель Сбербанка заявил, что одной из наиболее распространенных схем мошенников является "Акция от Сбербанка", причем подобные объявления появляются и от имени других банков. "Помимо описанной темы, мы также фиксировали использование компенсаций и возвратов НДС в период пандемии. Безусловно, банк расценивает это как проблему – в первую очередь для клиентов, которых посредством этой схемы атакуют злоумышленники", - отметили в пресс-службе.
Банк проводит постоянный мониторинг социальных сетей на наличие мошеннических аккаунтов: c начала года выявлено и направлено на блокировку свыше 18 тысяч таких аккаунтов. "Напрямую переговоров с Facebook мы не ведем, однако у нас есть контракты с экспертными организациями, которые ведут работу по блокировкам мошеннических сайтов. Мы не наблюдаем активности Facebook, направленной на борьбу с мошеннической рекламой", - указывает банк.
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"Положена компенсация". Появился новый способ телефонного мошенничества
ВТБ в свою очередь в июне зафиксировал жалобы клиентов на мошеннические сайты, которые напоминают банковские. "В службу поддержки обратились пользователи, которые при поисковых запросах о входе в личный кабинет интернет-банка помимо официальной страницы увидели в выдаче фейковые сайты, маскирующиеся под порталы банков", - подчеркнули в пресс-службе.
В январе-мае текущего года ВТБ не фиксировал обращений клиентов о попытках данного вида мошенничества, в июне было получено несколько десятков таких обращений, добавили в банке.
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