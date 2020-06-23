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Болтон раскритиковал Трампа за отказ удара по Ирану из-за возможных жертв
Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге раскритиковал американского лидера Дональда Трампа за отказ удара по Ирану из-за РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:20
джон болтон
дональд трамп
военно-морские силы сша
джозеф данфорд
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иран
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джон болтон, дональд трамп, военно-морские силы сша, джозеф данфорд, тегеран (город), иран, сша, в мире

Болтон раскритиковал Трампа за отказ удара по Ирану из-за возможных жертв

10:20 23.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге раскритиковал американского лидера Дональда Трампа за отказ удара по Ирану из-за возможных жертв.
Во вторник в продажу поступила его книга "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома".
Как пишет Болтон, США после того, как Иран сбил американский беспилотник, рассматривали возможность удара по трем военным объектам Ирана, "построенным русскими". "Трамп спросил, были ли эти объекты российскими и насколько они были дорогими, и (глава Объединенного комитета начальников штабов генерал) Джозеф Данфорд заверил его, что они были сделаны русскими, но не так дороги, как наш беспилотник. Мы обсудили, могут ли быть жертвы среди русских, что было сомнительно, но не невероятно", - пишет Болтон.
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"Оставалось загадкой". Болтон о личном отношении Трампа к Путину
По его мнению, это был хороший вариант ответа на действия Тегерана, однако Трамп принял решение не наносить удар. Как утверждает Болтон, у него был "совершенно сюрреалистичный разговор" с президентом, из которого он узнал, что заместитель юридического консультанта Белого дома Джон Айзенберг один пришел в Овальный кабинет с цифрой о 150 потенциальных жертвах, говоря о незаконности такого непропорционального ответа. После этого Трамп, пишет Болтон, позвонил Данфорду и отменил удар.
"Я пытался объяснить, что мнимое число "жертв" было абсолютно гипотетическим, но Трамп не слушал. У него в голове стояли образы 150 мешков с телами, и объяснять было нечего. Он не дал никакого другого обоснования", - вспоминает он.
Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в июне 2019 года сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.
Трамп назвал инцидент "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.
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Джон БолтонДональд ТрампВоенно-морские силы СШАДжозеф ДанфордТегеран (город)ИранСШАВ мире
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