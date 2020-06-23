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Туризм
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В Перу открытие Мачу Пикчу для туристов отложили на неопределенный срок
В Перу открытие города инков Мачу Пикчу для туристов отложили на неопределенный срок, сообщили Merco Press. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:51
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, латинская америка, куско (регион), новости - туризм, перу, мачу-пикчу

В Перу открытие Мачу Пикчу для туристов отложили на неопределенный срок

11:51 23.06.2020
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© Фото : Willian Justen de Vasconcellos on UnsplashМачу-Пикчу, Перу
Мачу-Пикчу, Перу
© Фото : Willian Justen de Vasconcellos on Unsplash
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. В Перу открытие города инков Мачу Пикчу для туристов отложили на неопределенный срок, сообщили Merco Press.
Одна из главных достопримечательностей страны не откроется 1 июля, как было объявлено ранее. Причина – решение властей региона Куско, опасающихся вспышки заболевания коронавирусом.
На переносе даты начала турсезона настаивали и профсоюзы работников региона, также боящиеся новой волны распространения COVID-19.
Новая дата открытия достопримечательности пока не названа. Мэр района Мачу-Пикчу Дарвин Бака заявил, что для приезжающих гостей может быть введена необходимость обязательного тестирования.
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В Перу Мачу-Пикчу с 1 июля смогут посещать лишь 500 туристов в день
Сейчас аэропорты в Перу остаются закрытыми, не работают многие магазины. Но, несмотря на ряд жестких мер, в стране зарегистрировано второе по величине в Латинской Америке число случаев заболевания коронавирусом – заражены около 250 тысяч человек. Восемь тысяч заболевших скончались.
Кисловодск.
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