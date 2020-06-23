https://ria.ru/20200623/1573343976.html
В Перу открытие Мачу Пикчу для туристов отложили на неопределенный срок
В Перу открытие города инков Мачу Пикчу для туристов отложили на неопределенный срок, сообщили Merco Press. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T11:51
2020-06-23T11:51
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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туризм, латинская америка, куско (регион), новости - туризм, перу, мачу-пикчу
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости.
В Перу открытие города инков Мачу Пикчу для туристов отложили на неопределенный срок, сообщили
Merco Press.
Одна из главных достопримечательностей страны не откроется 1 июля, как было объявлено ранее. Причина – решение властей региона Куско, опасающихся вспышки заболевания коронавирусом.
На переносе даты начала турсезона настаивали и профсоюзы работников региона, также боящиеся новой волны распространения COVID-19.
Новая дата открытия достопримечательности пока не названа. Мэр района Мачу-Пикчу Дарвин Бака заявил, что для приезжающих гостей может быть введена необходимость обязательного тестирования.
Сейчас аэропорты в Перу остаются закрытыми, не работают многие магазины. Но, несмотря на ряд жестких мер, в стране зарегистрировано второе по величине в Латинской Америке число случаев заболевания коронавирусом – заражены около 250 тысяч человек. Восемь тысяч заболевших скончались.