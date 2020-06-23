В Перу открытие Мачу Пикчу для туристов отложили на неопределенный срок

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. В Перу открытие города инков Мачу Пикчу для туристов отложили на неопределенный срок, В Перу открытие города инков Мачу Пикчу для туристов отложили на неопределенный срок, сообщили Merco Press.

Одна из главных достопримечательностей страны не откроется 1 июля, как было объявлено ранее. Причина – решение властей региона Куско, опасающихся вспышки заболевания коронавирусом.

На переносе даты начала турсезона настаивали и профсоюзы работников региона, также боящиеся новой волны распространения COVID-19.

Новая дата открытия достопримечательности пока не названа. Мэр района Мачу-Пикчу Дарвин Бака заявил, что для приезжающих гостей может быть введена необходимость обязательного тестирования.