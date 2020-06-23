В федерации авиаспорта рассказали об инструкторе, разбившемся в Сочи

На Кубани осудили мужчину, по вине которого туристы разбились на парашюте

На Кубани осудили мужчину, по вине которого туристы разбились на парашюте

Он добавил, что пострадавшим будет оказана вся возможная помощь. С семьей инструктора компания постоянно на связи. Турист получит максимальную выплату, но ее сумма пока неизвестна.