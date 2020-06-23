В федерации авиаспорта рассказали об инструкторе, разбившемся в Сочи

СОЧИ, 23 июн – РИА Новости. Инструктор, упавший вместе с туристом на параплане в горах Сочи, имеет большой опыт и в 2019 году подтвердил международный сертификат, оба пострадавших получат помощь, сообщил РИА Новости руководитель клуба федерации спорта сверхлегкой авиации в Сочи Егор Терентьев.
В субботу на горном курорте "Роза Хутор" на высоте 2320 метров над уровнем моря через несколько секунд после взлета параплан с инструктором и туристом упал на скалы. Мужчины 38 и 35 лет получили серьезные травмы и попали в больницу. СК и транспортная прокуратура начали проверки организации полетов на параплане. Компания, которая предоставляет услуги полетов над горами Сочи, работает более 20 лет, и круглогодично устраивает полеты в тандеме на курорте с 2016 года.
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"Мы состоим в Федерации спорта сверхлегкой авиации Краснодарского края… Такое серьезное падение в первый раз… Он (инструктор - ред.) крайне опытный, сертифицированный по международному стандарту и подтвердил это крайний раз в декабре 2019 года. К сожалению, мы пока не можем разобрать этот момент (падения - ред.), потому что прокуратура делает анализ случившегося и любые мои слова сейчас могут повлиять", - рассказал Терентьев.
Он добавил, что пострадавшим будет оказана вся возможная помощь. С семьей инструктора компания постоянно на связи. Турист получит максимальную выплату, но ее сумма пока неизвестна.