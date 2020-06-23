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В России провели более 17,5 миллиона тестов на COVID-19
Более 17,5 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 312... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России провели более 17,5 миллиона тестов на COVID-19

10:14 23.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
Контейнер для биоматериала
© РИА Новости / Илья Питалев
Контейнер для биоматериала. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 17,5 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 312 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 17,5 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 309 тысяч человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 233 тысячи тестов на коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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