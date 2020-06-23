Власти Москвы опровергли сообщение о неоказании медпомощи пенсионерке

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Информация о неоказании медицинской помощи пенсионерке с ампутированной ногой врачами скорой помощи и столичных больниц не соответствует действительности, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Ранее в журнале " Такие дела " был опубликован материал о пенсионерке, которой ампутировали ногу, а позднее ей стало хуже и она умерла. Её дочь уверена, что мать умерла из-за беспечного отношения врачей, которые поставили пожилой женщине неправильный диагноз и выписали из больницы. Женщина направила жалобу в СК.

"По факту официальных обращений родственницы погибшей, была проведена проверка. Медицинская документация была изучена профильными внештатными специалистами департамента здравоохранения Москвы. Согласно экспертному заключению, тяжесть состояния пациентки была обусловлена наличием хронических заболеваний. Дополнительно сообщаем, что в стационаре пациентке была оказана вся необходимая медицинская помощь в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе лечения врачи отмечали четкую положительную динамику. При выписке пациентке даны рекомендации по лечению на дому, а также рекомендовано обратиться в городскую клиническую больницу имени Ерамишанцева для повторного осмотра. При повторном посещении выявлено, что была нарушена предписанная ранее тактика лечения, и принято решение о госпитализации.

"На момент повторной выписки состояние пациентки действительно расценивалось как состояние средней тяжести. Однако динамика лечения была отчётливо положительной, угрозы жизни и здоровью не было. Претензия об изменении первоначального диагноза не обоснована. Так как заболевание прогрессировало, при поступлении в городскую клиническую больницу имени Вересаева было проведено гистологическое исследование, по результатам которого врачи скорректировали первоначально установленный диагноз для назначения подходящей тактики лечения", - уточняется в материале.

Сообщается, что жалобы на оказание медицинской помощи в больнице имени Ворохобова не соответствуют действительности. Пациентка получала в больнице всю необходимую медицинскую помощь по профилю заболевания.

"Однако, несмотря на состояние пациентки и требующуюся специализированную помощь, героиня статьи настояла на выписке, что прервало назначенное лечение по основному диагнозу и сопутствующим патологиям. Вследствие чего заявление о "загнивающих пролежнях" по вине медицинского персонала городской клинической больницы имени Ворохобова не имеет под собой реальных доказательств. При этом, действительно, медицинскому персоналу потребовалось время на подготовку всей необходимой документации. Личные вещи были выданы родственникам после проведения дезинфекции", - говорится в сообщении.

Дополняется, что информация об отказе бригад скорой помощи в госпитализации пациентки в медицинское учреждения не соответствует действительности, так как по адресу пребывания пациентки неоднократно выезжали бригады скорой помощи имени Пучкова и настойчиво рекомендовали экстренную госпитализация для оказания специализированной медицинской помощи в связи с тяжелым состоянием пациентки.