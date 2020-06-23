Почти у каждого взрослого есть свой скелет в шкафу. Скрытый от всех (возможно, даже от близких), сокровенный или "стыдный". Развод, трудности с деньгами, тайна происхождения, случаи насилия и смерть. Стоит ли о таком рассказывать детям, или есть тайны, о которых им лучше никогда не знать? А если всё-таки рассказывать, то как не травмировать?

Подкаст "Это надолго": какие семейные тайны нельзя скрывать от детей

Вместе с проектом поддержки родителей " Family Tree " разбираемся, о чём взрослые не должны молчать, и как говорить с детьми о сложных вещах.

Партнёр эпизода — биологически активная добавка к пище Бифиформ Бэби.

Например, мама скрывает от детей, кто на самом деле их отец, рассказывая легенду о его трагической гибели. Или родители не говорят ребёнку, что он приёмный. Конечно, подобные тайны есть не в каждой семье, но в жизни случается немало других непростых ситуаций. И чтобы сообщать о них, тем более детям, нужны моральные силы и подготовка.

Об этом Настя и Лина говорят с семейным психологом и детским игровым терапевтом Еленой Чепцовой

Как поговорить с ребенком так, чтобы быть правильно понятым, не соврать, но и не напугать его излишне, смотрите в бесплатном вебинаре

4:00 Что считается семейной тайной и о чём нельзя молчать

7:00 Что чаще всего взрослые скрывают от детей

8:15 Как выбрать момент, когда сообщить новость

11:00 Почему всем приёмным родителям не рекомендуют скрывать от ребёнка его происхождение

13:15 Почему главные семейные тайны лучше узнать до 12 лет

15:10 Как взрослым подготовиться к сложному разговору

17:30 Рассказывать ли детям о замершей беременности, умерших во младенчестве братьях и сёстрах

19:30 Должны ли взрослые рассказывать детям о случаях насилия, которые происходили с ними

21:30 Как объяснить ребёнку, какие тайны можно скрывать от родителей (например, клад), а какие — нет (насилие над ним)

Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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