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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
https://ria.ru/20200623/1573343554.html
Подкаст "Это надолго": какие семейные тайны нельзя скрывать от детей
Почти у каждого взрослого есть свой скелет в шкафу. Скрытый от всех (возможно, даже от близких), сокровенный или "стыдный". Развод, трудности с деньгами, тайна происхождения, случаи насилия и смерть. Стоит ли о таком рассказывать детям, или есть тайны, о которых им лучше никогда не знать? А если всё-таки рассказывать, то как не травмировать?
2020-06-23T11:29
это надолго
подкаст
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Подкаст "Это надолго": какие семейные тайны нельзя скрывать от детей
Почти у каждого взрослого есть свой скелет в шкафу. Скрытый от всех (возможно, даже от близких), сокровенный или "стыдный". Развод, трудности с деньгами, тайна происхождения, случаи насилия и смерть. Стоит ли о таком рассказывать детям, или есть тайны, о которых им лучше никогда не знать? А если всё-таки рассказывать, то как не травмировать?
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573343489_0:20:640:380_1400x0_80_0_0_a8e8b76aaab9046a675b91483cd0bd9d.jpg
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РИА Новости
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аудио, подкаст

Подкаст "Это надолго": какие семейные тайны нельзя скрывать от детей

11:00 23.06.2020 (обновлено: 11:29 23.06.2020)
312
Это надолго
Подкаст "Это надолго": какие семейные тайны нельзя скрывать от детей
Вчера, 11:00
Почти у каждого взрослого есть свой скелет в шкафу. Скрытый от всех (возможно, даже от близких), сокровенный или "стыдный". Развод, трудности с деньгами, тайна происхождения, случаи насилия и смерть. Стоит ли о таком рассказывать детям, или есть тайны, о которых им лучше никогда не знать? А если всё-таки рассказывать, то как не травмировать?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, о чём взрослые не должны молчать, и как говорить с детьми о сложных вещах.
Партнёр эпизода биологически активная добавка к пище Бифиформ Бэби.
Например, мама скрывает от детей, кто на самом деле их отец, рассказывая легенду о его трагической гибели. Или родители не говорят ребёнку, что он приёмный. Конечно, подобные тайны есть не в каждой семье, но в жизни случается немало других непростых ситуаций. И чтобы сообщать о них, тем более детям, нужны моральные силы и подготовка.
Об этом Настя и Лина говорят с семейным психологом и детским игровым терапевтом Еленой Чепцовой.
Как поговорить с ребенком так, чтобы быть правильно понятым, не соврать, но и не напугать его излишне, смотрите в бесплатном вебинаре.
4:00 Что считается семейной тайной и о чём нельзя молчать
7:00 Что чаще всего взрослые скрывают от детей
8:15 Как выбрать момент, когда сообщить новость
11:00 Почему всем приёмным родителям не рекомендуют скрывать от ребёнка его происхождение
13:15 Почему главные семейные тайны лучше узнать до 12 лет
15:10 Как взрослым подготовиться к сложному разговору
17:30 Рассказывать ли детям о замершей беременности, умерших во младенчестве братьях и сёстрах
19:30 Должны ли взрослые рассказывать детям о случаях насилия, которые происходили с ними
21:30 Как объяснить ребёнку, какие тайны можно скрывать от родителей (например, клад), а какие — нет (насилие над ним)
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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Это надолгоПодкаст
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