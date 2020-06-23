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Распространение нового коронавируса
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В Подмосковье от COVID-19 выздоровели 1162 человека за сутки
Ещё 1162 пациента вылечились от коронавируса в Московской области, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 региона. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_0:378:2970:2048_1400x0_80_0_0_564afdf290d5d40272425a8cfd381f42.jpg
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье от COVID-19 выздоровели 1162 человека за сутки

10:12 23.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи в госпитале COVID-19 . Архивное фото
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Ещё 1162 пациента вылечились от коронавируса в Московской области, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 региона.
"В Московской области ещё 1162 человека завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Всего в регионе врачи вылечили от коронавируса 26 198 заболевших, уточнили в оперштабе.
Накануне сообщалось о 1238 выздоровевших.
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Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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