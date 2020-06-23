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https://ria.ru/20200623/1573343368.html
В Армении число случаев COVID-19 превысило 21 тысячу
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 418 и достигло 21006, еще 12 человек скончались, сообщается во вторник... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
армения
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, армения, в мире

В Армении число случаев COVID-19 превысило 21 тысячу

10:11 23.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 418 и достигло 21006, еще 12 человек скончались, сообщается во вторник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В понедельник власти республики сообщали о 20588 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции COVID-19 и 360 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
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"В Армении подтверждены 21006 случаев коронавируса. Вылечились 10144 пациента. Скончались 372 человека", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10364 пациента, проведены 98117 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАрменияВ мире
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