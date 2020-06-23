https://ria.ru/20200623/1573343368.html
В Армении число случаев COVID-19 превысило 21 тысячу
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 418 и достигло 21006, еще 12 человек скончались, сообщается во вторник... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:11
2020-06-23T10:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
армения
в мире
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https://ria.ru/20200612/1572852941.html
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, армения, в мире