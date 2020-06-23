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Распространение нового коронавируса
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В Липецкой области число случаев COVID-19 приблизилось к 3,5 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Липецкой области за сутки возросло на 49 и приблизилось к 3,5 тысячи, сообщает администрация... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
липецкая область
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, липецкая область, общество

В Липецкой области число случаев COVID-19 приблизилось к 3,5 тысячи

10:08 23.06.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / РИА Новости
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Машина скорой медицинской помощи . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Липецкой области за сутки возросло на 49 и приблизилось к 3,5 тысячи, сообщает администрация региона.
"В Липецкой области – 49 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 3487 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровели в области 1973 человека, скончались 12, в том числе два медработника.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Липецкая областьОбщество
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