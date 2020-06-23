https://ria.ru/20200623/1573343116.html
В Липецкой области число случаев COVID-19 приблизилось к 3,5 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Липецкой области за сутки возросло на 49 и приблизилось к 3,5 тысячи, сообщает администрация... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:08
2020-06-23T10:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
липецкая область
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, липецкая область, общество