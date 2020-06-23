В Самаре провели парад у дома 93-летнего кавалера медалей "За отвагу"

САМАРА, 23 июн - РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа в Самаре провели мини-парад во дворе дома участника Великой Отечественной войны, кавалера двух медалей "За отвагу" Виктора Метрикина, сообщает во вторник пресс-служба округа.
"Парадные расчеты миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа провели в Самаре мини-парад во дворе дома участника Великой Отечественной войны, кавалера двух медалей "За отвагу" Метрикина Виктора Исаевича", - говорится в сообщении.
Военнослужащие поздравили ветерана с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, произнесли в его честь трехкратное "Слава" и спели песни. Аккомпанировал парадным расчетам полный состав оркестра 2-й общевойсковой армии, который будет принимать участие в параде победы 24 июня на площади Куйбышева в Самаре. Ветеран поблагодарил военнослужащих и признался, что ему тяжело сдержать эмоции.
Виктор Метрикин родился 20 августа 1926 года. В 17 лет пошел в военкомат проситься на фронт, службу проходил в 353-м полку 4-й Ударной армии, был войсковым разведчиком. В 1943 году на границе с Латвией был тяжело ранен. За личное мужество и героизм, проявленные на полях сражений, был награжден двумя медалями "За отвагу", в послевоенные годы - Орденом Отечественной войны второй степени, а также более 15 медалями.