В Самаре провели парад у дома 93-летнего кавалера медалей "За отвагу"

"Парадные расчеты миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа провели в Самаре мини-парад во дворе дома участника Великой Отечественной войны, кавалера двух медалей "За отвагу" Метрикина Виктора Исаевича", - говорится в сообщении.