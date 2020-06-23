Болтон: Трамп хотел выйти из НАТО из-за позиции по "Северному потоку — 2"

Об этом говорится в его книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которая поступила в продажу во вторник.

Болтон пишет, что в день саммита Трамп позвонил ему и спросил: "Ты готов к большой игре сегодня? Вот что я хочу сказать сегодня", после этого он продолжил: "Я очень уважаю НАТО, но с нами обращаются несправедливо. К первому января все страны должны платить 2% ВВП, мы простим долги, или мы уходим. Пока мы не ладим с Россией, мы не будем в НАТО, где страны НАТО платят миллиарды России. Мы уходим, если они согласятся на этот газопровод", - цитирует Болтон их разговор.

По его словам, после этого он переговорил об угрозе Трампа выйти из НАТО с госсекретарем Майком Помпео , они решили убедить его остаться в альянсе, но, возможно, сократив взносы в операционный бюджет альянса до уровня взносов Германии : с 22% до 15%.

Болтон пишет, что Трамп, как всегда немного опоздав, вошёл в комнату со словами: "Ну что, вы готовы сделать сегодня исторический шаг?", а потом повторил свои слова: "Мы уходим, мы не будем воевать с тем, кому они платят". Болтон старался убедить его не делать это, посоветовав раскритиковать страны, которые мало тратят на оборону, но не угрожать им выходом.

В итоге в своей речи Трамп поступил так, как посоветовал ему Болтон, - он заявил о своей поддержке НАТО, но подверг критике те страны альянса, у которых до сих пор маленькие оборонные бюджеты.

"Он пожаловался, что страны НАТО хотят санкций против России, но Германия платит России миллиарды долларов за "Северный поток — 2", подкармливая зверя. Россия выставляет нас всех дураками, он считал, пока мы платим им миллиарды из-за нового газопровода, которого мы не должны были допускать", - пишет Болтон.

Позже в тот же день на неформальной встрече лидеров альянса Трамп ещё раз обрушился с критикой на Германию за ее позицию по проекту "Северный поток — 2". "Люди говорят, что Германия капитулировала перед Россией (и это именно то, что он сказал). Как мы можем защищать себя от России, поинтересовался Трамп, если союзники не хотят за это платить?" - пишет Болтон.