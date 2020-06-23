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Болтон: Трамп хотел выйти из НАТО из-за позиции по "Северному потоку — 2"
Американский лидер Дональд Трамп хотел пригрозить лидерам НАТО на саммите в 2018 году выходом США из альянса, если они будут продолжать поддерживать проект... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:16
майк помпео
северный поток — 2
джон болтон
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дональд трамп
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353
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майк помпео, северный поток — 2, джон болтон, балтийское море, дональд трамп, нато, сша, украина, в мире

Болтон: Трамп хотел выйти из НАТО из-за позиции по "Северному потоку — 2"

10:04 23.06.2020 (обновлено: 10:16 23.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп хотел пригрозить лидерам НАТО на саммите в 2018 году выходом США из альянса, если они будут продолжать поддерживать проект газопровода "Северный поток - 2", вспоминает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
Об этом говорится в его книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которая поступила в продажу во вторник.
Болтон пишет, что в день саммита Трамп позвонил ему и спросил: "Ты готов к большой игре сегодня? Вот что я хочу сказать сегодня", после этого он продолжил: "Я очень уважаю НАТО, но с нами обращаются несправедливо. К первому января все страны должны платить 2% ВВП, мы простим долги, или мы уходим. Пока мы не ладим с Россией, мы не будем в НАТО, где страны НАТО платят миллиарды России. Мы уходим, если они согласятся на этот газопровод", - цитирует Болтон их разговор.
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По его словам, после этого он переговорил об угрозе Трампа выйти из НАТО с госсекретарем Майком Помпео, они решили убедить его остаться в альянсе, но, возможно, сократив взносы в операционный бюджет альянса до уровня взносов Германии: с 22% до 15%.
Болтон пишет, что Трамп, как всегда немного опоздав, вошёл в комнату со словами: "Ну что, вы готовы сделать сегодня исторический шаг?", а потом повторил свои слова: "Мы уходим, мы не будем воевать с тем, кому они платят". Болтон старался убедить его не делать это, посоветовав раскритиковать страны, которые мало тратят на оборону, но не угрожать им выходом.
В итоге в своей речи Трамп поступил так, как посоветовал ему Болтон, - он заявил о своей поддержке НАТО, но подверг критике те страны альянса, у которых до сих пор маленькие оборонные бюджеты.
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"Он пожаловался, что страны НАТО хотят санкций против России, но Германия платит России миллиарды долларов за "Северный поток 2", подкармливая зверя. Россия выставляет нас всех дураками, он считал, пока мы платим им миллиарды из-за нового газопровода, которого мы не должны были допускать", - пишет Болтон.
Позже в тот же день на неформальной встрече лидеров альянса Трамп ещё раз обрушился с критикой на Германию за ее позицию по проекту "Северный поток 2". "Люди говорят, что Германия капитулировала перед Россией (и это именно то, что он сказал). Как мы можем защищать себя от России, поинтересовался Трамп, если союзники не хотят за это платить?" - пишет Болтон.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.
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Майк ПомпеоСеверный поток — 2Джон БолтонБалтийское мореДональд ТрампНАТОСШАУкраинаВ мире
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