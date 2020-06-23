В трех районах Красноярского края отменили режим ЧС из-за паводков

Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках и возникли подтопления в центральных и южных районах края. Режим ЧС из-за паводков 7 июня ввели в трех районах: Манском, Партизанском и Ермаковском.

"Сегодня на заседании правительства края был рассмотрен вопрос об отмене режима чрезвычайной ситуации на территориях Ермаковского, Манского и Партизанского районов Красноярского края... После стабилизации обстановки состоялось заседание краевой КЧС, на котором рекомендовано отменить режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера", - говорится в сообщении.