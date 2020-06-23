В трех районах Красноярского края отменили режим ЧС из-за паводков

КРАСНОЯРСК, 23 июн - РИА Новости. Власти отменили режим ЧС, введенный в трех районах Красноярского края из-за сильных дождей и паводков, сообщает краевое агентство ГО ЧС.
Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках и возникли подтопления в центральных и южных районах края. Режим ЧС из-за паводков 7 июня ввели в трех районах: Манском, Партизанском и Ермаковском.
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"Сегодня на заседании правительства края был рассмотрен вопрос об отмене режима чрезвычайной ситуации на территориях Ермаковского, Манского и Партизанского районов Красноярского края... После стабилизации обстановки состоялось заседание краевой КЧС, на котором рекомендовано отменить режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера", - говорится в сообщении.
В настоящее время на особом контроле краевого правительства находится ситуация в Козульском районе, где в результате сильных дождей поднялся уровень воды в реке Большой Кемчуг. Из-за этого были подтоплены приусадебные участки в населенных пунктах Большой Кемчуг, Жуковка и Косачи. Подтопление жилых домов не наблюдается.
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Органы местного самоуправления подготовили три пункта временного размещения. Для обеспечения безопасности жителей, объектов инфраструктуры и экономики была задействована группировка краевых спасателей и сотрудников МЧС России.
Заместитель председателя краевого правительства Анатолий Цыкалов отметил, что во всех трех населенных пунктах организован круглосуточный мониторинг уровня воды специалистами гидропоста. С помощью беспилотных летательных аппаратов проводится авиаразведка.