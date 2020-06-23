Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200623/1573342270.html
В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны силовиков
Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:51
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156222/56/1562225686_0:0:4240:2385_1400x0_80_0_0_003fb6eda88d3a184eb7a3ea7a09fc17.jpg
https://ria.ru/20200622/1573316308.html
1
донбасс
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156222/56/1562225686_0:0:4240:2385_1400x0_80_0_0_003fb6eda88d3a184eb7a3ea7a09fc17.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156222/55/1562225547_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_923801b1383400bbe54c628fc7490b61.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156222/56/1562225650_0:0:3090:3090_1400x0_80_0_0_290e63b152c350bd9cf81d294bd308a2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны силовиков

09:51 23.06.2020
111
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в ДНР сообщили о 10 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Вчера, 16:46
В ДНР надеются, что пропуск через КПП в Донбассе начнется без провокаций
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 55 единиц", - добавил представитель ведомства.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
000010
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае
В трех районах Красноярского края отменили режим ЧС из-за паводков
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
В ОП рассказали о регистрации наблюдателей на голосование по Конституции
Девушки в магазине одежды
В Псковской области будут дезинфицировать одежду в магазинах
Военнослужащий управляет беспилотником
"Туполев" разрабатывает беспилотники для Вооруженных сил
Танк Т-72Б3
Сербия ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3
Машина скорой медицинской помощи
В Липецкой области число случаев COVID-19 приблизилось к 3,5 тысячи
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана оценил ситуацию с COVID-19 в стране
Сотрудники полиции
В семи районах Сербии ввели режим ЧС из-за разлива рек
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Болтон: Трамп хотел выйти из НАТО из-за позиции по "Северному потоку — 2"
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
В Самаре провели парад у дома 93-летнего кавалера медалей "За отвагу"
Врачи в госпитале COVID-19
Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило четыре тысячи
Хорст Зеехофер
Глава МВД ФГермании запретил праворадикальную группировку Nordadler
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Россия опустилась на 14 место в мире по числу смертей от COVID-19
Пожилые женщины в медицинских масках на одной из улиц Пятигорска
В России хотят увеличить размер пенсии по старости
В ванной комнате
В Челябинской области завели дело после массового отключения воды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29В Финляндии ускорят разработку электрического самолета
10:28В московском центре "Вороновское" лечатся более 210 пациентов с COVID-19
10:27Сын маршала Василевского рассказал о фото, сделанном перед Парадом Победы
10:25В Крыму выявили десять новых случаев COVID-19
10:24В ВС Украины выявили 13 новых случаев COVID-19
10:22В Сочи после ЧП временно приостановлены полеты на параплане
10:21Строительство "Ноева ковчега" в Москве уперлось в недостаток денег
10:20Болтон раскритиковал Трампа за отказ удара по Ирану из-за возможных жертв
10:19Казахстан поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
10:18В федерации авиаспорта рассказали об инструкторе, разбившемся в Сочи
10:14В России провели более 17,5 миллиона тестов на COVID-19
10:14Власти Москвы опровергли сообщение о неоказании медпомощи пенсионерке
10:13Forbes назвал лучший российский вуз
10:12В Подмосковье от COVID-19 выздоровели 1162 человека за сутки
10:11В Армении число случаев COVID-19 превысило 21 тысячу
10:09Эксперты заявили об опасности постановления о пакте Молотова-Риббентропа
10:08В Липецкой области число случаев COVID-19 приблизилось к 3,5 тысячи
10:05В Самаре провели парад у дома 93-летнего кавалера медалей "За отвагу"
10:04Болтон: Трамп хотел выйти из НАТО из-за позиции по "Северному потоку — 2"
10:04Сербия ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3
Лента новостейМолния