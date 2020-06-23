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В Псковской области будут дезинфицировать одежду в магазинах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Администрация Псковской области в рамках смягчения ограничений по коронавирусу сняла запрет на примерку одежды в магазинах,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
михаил ведерников
псковская область
общество
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60
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коронавирус в россии, михаил ведерников, псковская область, общество

В Псковской области будут дезинфицировать одежду в магазинах

09:53 23.06.2020 (обновлено: 09:55 23.06.2020)
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© Depositphotos / william87Девушки в магазине одежды
Девушки в магазине одежды
© Depositphotos / william87
Девушки в магазине одежды. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Администрация Псковской области в рамках смягчения ограничений по коронавирусу сняла запрет на примерку одежды в магазинах, обязав дезинфицировать ее после этого, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
"Сняли запрет на примерку одежды в магазинах", - написал он в своем аккаунте в Instagram, уточнив, что сотрудники обязаны после каждой примерки обрабатывать вещи парогенератором "или другими способами".
Также, по словам Ведерникова, в регионе разрешена работа библиотек с выдачей книг по предварительному заказу.
Ранее областные власти в ходе послабления мер по COVID-19 разрешили работу непродовольственных магазинов в торговых центрах, где остаются закрытыми фудкорты, кинотеатры и детские игровые площадки.
Михаил Ведерников
19 июня, 13:10Распространение нового коронавируса
В Псковской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
Согласно данным оперштаба региона, на вторник в Псковской области подтверждено 2458 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 44. Выздоровели 780 человек, скончались – 19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМихаил ВедерниковПсковская областьОбщество
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