В Псковской области будут дезинфицировать одежду в магазинах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Администрация Псковской области в рамках смягчения ограничений по коронавирусу сняла запрет на примерку одежды в магазинах, обязав дезинфицировать ее после этого, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
"Сняли запрет на примерку одежды в магазинах", - написал он в своем аккаунте в Instagram, уточнив, что сотрудники обязаны после каждой примерки обрабатывать вещи парогенератором "или другими способами".
Также, по словам Ведерникова, в регионе разрешена работа библиотек с выдачей книг по предварительному заказу.
Ранее областные власти в ходе послабления мер по COVID-19 разрешили работу непродовольственных магазинов в торговых центрах, где остаются закрытыми фудкорты, кинотеатры и детские игровые площадки.
Согласно данным оперштаба региона, на вторник в Псковской области подтверждено 2458 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 44. Выздоровели 780 человек, скончались – 19.
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