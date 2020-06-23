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"Туполев" разрабатывает беспилотники для Вооруженных сил
Разработчик стратегических бомбардировщиков компания "Туполев" работает над созданием беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил России, сообщается в РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:51
пао "туполев"
оао "туполев"
вооруженные силы рф
кб туполев
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
пао "туполев", оао "туполев", вооруженные силы рф, кб туполев, безопасность

"Туполев" разрабатывает беспилотники для Вооруженных сил

09:51 23.06.2020
164
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий управляет беспилотником
Военнослужащий управляет беспилотником
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Военнослужащий управляет беспилотником. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Разработчик стратегических бомбардировщиков компания "Туполев" работает над созданием беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил России, сообщается в годовом отчете предприятия, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.
"Сегодня в Обществе проводятся работы над перспективными направлениями развития авиационной техники с целью оснащения наших вооруженных сил самой современной техникой, как пилотируемой, так и беспилотной", - говорится в отчете.
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ПАО "Туполев"ОАО "Туполев"Вооруженные силы РФКБ ТуполевБезопасность
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