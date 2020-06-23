https://ria.ru/20200623/1573342223.html
"Туполев" разрабатывает беспилотники для Вооруженных сил
Разработчик стратегических бомбардировщиков компания "Туполев" работает над созданием беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил России, сообщается в РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:51
2020-06-23T09:51
пао "туполев"
оао "туполев"
вооруженные силы рф
кб туполев
безопасность
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2
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пао "туполев", оао "туполев", вооруженные силы рф, кб туполев, безопасность