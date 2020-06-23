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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200623/1573342111.html
В ОП рассказали о регистрации наблюдателей на голосование по Конституции
Более 350 тысяч кандидатов в наблюдатели зарегистрировано на голосование по Конституции, следует из данных, опубликованных на сайте Общественной палаты. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:48
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
владимир путин
москва
нижегородская область
политика
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москва
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573170443_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e626abcfe6d8e52343bd66f33cf38844.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
элла памфилова, конституция рф, владимир путин, москва, нижегородская область, политика

В ОП рассказали о регистрации наблюдателей на голосование по Конституции

09:48 23.06.2020
80
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПодготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 350 тысяч кандидатов в наблюдатели зарегистрировано на голосование по Конституции, следует из данных, опубликованных на сайте Общественной палаты.
Согласно данным опубликованной ОП РФ инфографики, на данный момент зарегистрировано более 355,7 тысячи кандидатов в наблюдатели.
Активист Всероссийского общественного корпуса Волонтеры Конституции на Театральной площади в центре Красноярска
Вчера, 16:44Голосование по поправкам в Конституцию
На онлайн-голосование по поправкам зарегистрировались 15% москвичей
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области - смогут принять участие в дистанционном голосовании.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова пообещала обеспечить доступ к наблюдению за общероссийским голосованию по поправкам в конституцию всем желающим наблюдателям.
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФВладимир ПутинМоскваНижегородская областьПолитика
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