https://ria.ru/20200623/1573342111.html
В ОП рассказали о регистрации наблюдателей на голосование по Конституции
Более 350 тысяч кандидатов в наблюдатели зарегистрировано на голосование по Конституции, следует из данных, опубликованных на сайте Общественной палаты. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:48
2020-06-23T09:48
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
владимир путин
москва
нижегородская область
политика
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, конституция рф, владимир путин, москва, нижегородская область, политика