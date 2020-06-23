Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573341993.html
Россия опустилась на 14 место в мире по числу смертей от COVID-19
Россия находится на 14-ой позиции по количеству смертей от коронавируса нового типа в мире, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:155:3044:1867_1400x0_80_0_0_9e5342f55e442660dd184c010efe76cd.jpg
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:155:3044:1867_1400x0_80_0_0_9e5342f55e442660dd184c010efe76cd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_313:0:3044:2048_1400x0_80_0_0_3f5dcf9d2a1364ad578a67a4558d79e6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_856:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_18193cdc7ea345b022991606542289df.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, в мире

Россия опустилась на 14 место в мире по числу смертей от COVID-19

09:46 23.06.2020
599
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия находится на 14-ой позиции по количеству смертей от коронавируса нового типа в мире, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Специалисты университета отмечают, что на первом месте по количеству жертв заболевания находятся США - там скончались 120,4 тысячи человек, следом идут Бразилия (51 271), Великобритания (42 731), Италия (34 657), Франция (29 666), Испания (28 324), Мексика (22 584), Индия (14 011), Иран (9 742), Бельгия (9 696), Германия (8 899), Канада (8 494), Перу (8 223) и затем Россия, где погибло 8 196 заболевших.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
До этого, согласно данным университета Хопкинса, Россия в течение нескольких недель занимала 13-ю строчку в списке по количеству смертей. При этом по числу заразившихся коронавирусом нового типа РФ занимает третью позицию: в России c начала вспышки COVID-19 заболели 591 645 человек, в Бразилии - 1 106 470 и в США - 2 312 302.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
710100
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВ мире
Рекомендуем
Пожилые женщины в медицинских масках на одной из улиц Пятигорска
В России хотят увеличить размер пенсии по старости
Участники митинга сторонников лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо в Каракасе
Болтон рассказал, почему США начали действовать против Венесуэлы
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Болтон: Трамп хотел выйти из НАТО из-за позиции по "Северному потоку — 2"
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Болтон заявил, что Трамп специально опоздал на первый саммит с Путиным
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов
Работавшая с Харламовым продюсер высказалась о его разводе с Асмус
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана оценил ситуацию с COVID-19 в стране
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
Эксперты заявили об опасности постановления о пакте Молотова-Риббентропа
Тестирование на коронавирус
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 38 074
Военнослужащий управляет беспилотником
"Туполев" разрабатывает беспилотники для Вооруженных сил
Девушки в магазине одежды
В Псковской области будут дезинфицировать одежду в магазинах
Здание Федеральной службы государственной статистики
Глава Росстата рассказал о реакции властей на "негативную статистику"
Президент РФ Владимир Путин и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. 27 июня 2018
Болтон рассказал, какие слова Путина якобы не перевели на их встрече
Станция Филатов луг
В Москве закроют четыре станции красной ветки метро
Танк Т-72Б3
Сербия ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3
Посетительница возле информационного стенда о материнском капитале в отделении пенсионного фонда
В России хотят увеличить размер материнского капитала на первенца
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:28В московском центре "Вороновское" лечатся более 210 пациентов с COVID-19
10:27Сын маршала Василевского рассказал о фото, сделанном перед Парадом Победы
10:25В Крыму выявили десять новых случаев COVID-19
10:24В ВС Украины выявили 13 новых случаев COVID-19
10:22В Сочи после ЧП временно приостановлены полеты на параплане
10:21Строительство "Ноева ковчега" в Москве уперлось в недостаток денег
10:20Болтон раскритиковал Трампа за отказ удара по Ирану из-за возможных жертв
10:19Казахстан поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
10:18В федерации авиаспорта рассказали об инструкторе, разбившемся в Сочи
10:14В России провели более 17,5 миллиона тестов на COVID-19
10:14Власти Москвы опровергли сообщение о неоказании медпомощи пенсионерке
10:13Forbes назвал лучший российский вуз
10:12В Подмосковье от COVID-19 выздоровели 1162 человека за сутки
10:11В Армении число случаев COVID-19 превысило 21 тысячу
10:09Эксперты заявили об опасности постановления о пакте Молотова-Риббентропа
10:08В Липецкой области число случаев COVID-19 приблизилось к 3,5 тысячи
10:05В Самаре провели парад у дома 93-летнего кавалера медалей "За отвагу"
10:04Болтон: Трамп хотел выйти из НАТО из-за позиции по "Северному потоку — 2"
10:04Сербия ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3
09:56В трех районах Красноярского края отменили режим ЧС из-за паводков
Лента новостейМолния