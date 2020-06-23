Россия опустилась на 14 место в мире по числу смертей от COVID-19

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия находится на 14-ой позиции по количеству смертей от коронавируса нового типа в мире, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

До этого, согласно данным университета Хопкинса, Россия в течение нескольких недель занимала 13-ю строчку в списке по количеству смертей. При этом по числу заразившихся коронавирусом нового типа РФ занимает третью позицию: в России c начала вспышки COVID-19 заболели 591 645 человек, в Бразилии - 1 106 470 и в США - 2 312 302.