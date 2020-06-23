Россия опустилась на 14 место в мире по числу смертей от COVID-19

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия находится на 14-ой позиции по количеству смертей от коронавируса нового типа в мире, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Специалисты университета отмечают, что на первом месте по количеству жертв заболевания находятся США - там скончались 120,4 тысячи человек, следом идут Бразилия (51 271), Великобритания (42 731), Италия (34 657), Франция (29 666), Испания (28 324), Мексика (22 584), Индия (14 011), Иран (9 742), Бельгия (9 696), Германия (8 899), Канада (8 494), Перу (8 223) и затем Россия, где погибло 8 196 заболевших.
До этого, согласно данным университета Хопкинса, Россия в течение нескольких недель занимала 13-ю строчку в списке по количеству смертей. При этом по числу заразившихся коронавирусом нового типа РФ занимает третью позицию: в России c начала вспышки COVID-19 заболели 591 645 человек, в Бразилии - 1 106 470 и в США - 2 312 302.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.