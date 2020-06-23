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В семи районах Сербии ввели режим ЧС из-за разлива рек
Режим ЧС введен в семи общинах (районах) Сербии из-за разлива рек после дождей, сообщил начальник управления пожарных и спасательных подразделений МВД Горан... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:40
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сербия, в мире

В семи районах Сербии ввели режим ЧС из-за разлива рек

09:40 23.06.2020
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© РИА Новости / Олег ИвановСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Олег Иванов
Сотрудники полиции. Архивное фото
БЕЛГРАД, 23 июн - РИА Новости. Режим ЧС введен в семи общинах (районах) Сербии из-за разлива рек после дождей, сообщил начальник управления пожарных и спасательных подразделений МВД Горан Николич.
Сильные дожди идут несколько дней в Сербии, особенно критическая ситуация сложилась на западе страны. Режим чрезвычайной ситуации был введен в семи муниципалитетах из-за разлива нескольких местных рек.
"Наиболее критично сейчас в муниципалитетах Любовия и Гуча, потому что рано утром там шел сильный дождь. Хорошо, что уровень воды начал снижаться там, где ночью было критично – в Лознице, Крупане, Осечине, ситуация там улучшается", - заявил Николич в эфире национального телевидения утром во вторник.
По данным МВД, вода разлилась по дорогам и улицам нескольких населенных пунктов, подтоплены несколько десятков объектов, разрушен один мост, эвакуированы 48 человек, а одного гражданина "спасли, потому что была угроза его жизни".
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