В семи районах Сербии ввели режим ЧС из-за разлива рек

"Наиболее критично сейчас в муниципалитетах Любовия и Гуча, потому что рано утром там шел сильный дождь. Хорошо, что уровень воды начал снижаться там, где ночью было критично – в Лознице, Крупане, Осечине, ситуация там улучшается", - заявил Николич в эфире национального телевидения утром во вторник.