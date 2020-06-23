В Челябинской области завели дело после массового отключения воды

Кроме того, по результатам проверки главе Коркинского городского поселения как лицу, ответственному за организацию водоснабжения населения, а также руководителю ресурсоснабжающей организации внесены представления об устранении нарушений закона, принятии мер по капитальному ремонту сетей водоснабжения, уточняется в сообщении.