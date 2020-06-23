В Челябинской области завели дело после массового отключения воды

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июн – РИА Новости. Административное дело возбудили в Челябинской области после коммунальной аварии, оставившей без водоснабжения на 28 часов 62 тысячи населения Коркинского муниципального района, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщалось, прокуратурой области организована проверка по факту коммунальной аварии, произошедшей 16 июня, вследствие которой прекращено водоснабжение для 62 тысяч жителей города Коркино и поселка Роза. Установлено, что произошел порыв центральных сетей водоснабжения, вода отсутствовала у населения около 28 часов. Также, уточняет прокуратура, сеть водоснабжения является собственностью Коркинского городского поселения и имеет 100% износа.
"В отношении руководителя МУП ПОВВ "Водоканал – Коркино" возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами)", - говорится в сообщении.
Кроме того, по результатам проверки главе Коркинского городского поселения как лицу, ответственному за организацию водоснабжения населения, а также руководителю ресурсоснабжающей организации внесены представления об устранении нарушений закона, принятии мер по капитальному ремонту сетей водоснабжения, уточняется в сообщении.
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, водоснабжение жителей восстановлено в полном объеме, поясняет надзорное ведомство.