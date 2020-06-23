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В Челябинской области завели дело после массового отключения воды
Административное дело возбудили в Челябинской области после коммунальной аварии, оставившей без водоснабжения на 28 часов 62 тысячи населения Коркинского... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:39
коркино
челябинская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коркино, челябинская область, происшествия

В Челябинской области завели дело после массового отключения воды

09:39 23.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ ванной комнате
В ванной комнате
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В ванной комнате. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 23 июн – РИА Новости. Административное дело возбудили в Челябинской области после коммунальной аварии, оставившей без водоснабжения на 28 часов 62 тысячи населения Коркинского муниципального района, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщалось, прокуратурой области организована проверка по факту коммунальной аварии, произошедшей 16 июня, вследствие которой прекращено водоснабжение для 62 тысяч жителей города Коркино и поселка Роза. Установлено, что произошел порыв центральных сетей водоснабжения, вода отсутствовала у населения около 28 часов. Также, уточняет прокуратура, сеть водоснабжения является собственностью Коркинского городского поселения и имеет 100% износа.
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"В отношении руководителя МУП ПОВВ "Водоканал – Коркино" возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами)", - говорится в сообщении.
Кроме того, по результатам проверки главе Коркинского городского поселения как лицу, ответственному за организацию водоснабжения населения, а также руководителю ресурсоснабжающей организации внесены представления об устранении нарушений закона, принятии мер по капитальному ремонту сетей водоснабжения, уточняется в сообщении.
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, водоснабжение жителей восстановлено в полном объеме, поясняет надзорное ведомство.
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КоркиноЧелябинская областьПроисшествия
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