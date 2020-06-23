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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
https://ria.ru/20200623/1573341394.html
Болтон рассказал, почему США начали действовать против Венесуэлы
США приступили к активному противодействию властям Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро, опасаясь угрозы усиления влияния в республике России,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:38
попытка госпереворота в венесуэле
хуан гуаидо
джон болтон
дональд трамп
николас мадуро
венесуэла
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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хуан гуаидо, джон болтон, дональд трамп, николас мадуро, венесуэла, сша, в мире

Болтон рассказал, почему США начали действовать против Венесуэлы

09:38 23.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкУчастники митинга сторонников лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо в Каракасе
Участники митинга сторонников лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо в Каракасе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Участники митинга сторонников лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо в Каракасе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. США приступили к активному противодействию властям Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро, опасаясь угрозы усиления влияния в республике России, Китая, Кубы и Ирана, сообщил бывший советник американского лидера Джон Болтон.
Во вторник в свет вышли мемуары бывшего советника президента США по национальной безопасности Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-19 годах.
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"Автократический режим Мадуро был угрозой из-за его связей с Кубой и возможностей, которые он предоставлял России, Китаю и Ирану. Угроза Москвы была неоспорима, как военная, так и финансовая, поскольку она потратила значительные ресурсы, чтобы поддержать Мадуро, доминировать в нефтегазовой промышленности Венесуэлы в ущерб США. Пекин был не так уж далеко позади", - пишет Болтон в книге.
По его словам, вскоре после наступления 2019 года Трамп сказал ему, что он беспокоится о России и Китае: "Я не хочу сидеть и смотреть".
"Америка противостояла внешним угрозам в Западном полушарии со времен доктрины Монро, и настало время возродить ее после попыток (президента Барака) Обамы и (госсекретаря Джона) Керри похоронить ее", - отметил экс-советник.
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Кроме того, он считает, что Венесуэла представляла угрозу для богатой углеводородами соседней Гайаны.
Болтон отмечает, что изначально Трамп даже рассматривал возможность переговоров с Мадуро, однако затем охладел к этой идее.
В понедельник президент США заявил, что готов к переговорам венесуэльским лидером только для того, чтобы обсудить его отставку.
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В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоДжон БолтонДональд ТрампНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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