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В Москве закроют четыре станции красной ветки метро
Четыре станции Сокольнической линии московского метрополитена будут закрыты для пассажиров с 4 по 6 июля включительно, сообщает пресс-служба метро. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:35
москва
московский метрополитен
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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353
60
москва, московский метрополитен, общество

В Москве закроют четыре станции красной ветки метро

09:35 23.06.2020
572
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтанция "Филатов луг"
Станция Филатов луг
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Станция "Филатов луг". Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Четыре станции Сокольнической линии московского метрополитена будут закрыты для пассажиров с 4 по 6 июля включительно, сообщает пресс-служба метро.
"Движение на станциях "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии будет временно приостановлено с 4 июля 2020 года до утра 7 июля 2020 года в связи с вводом оборотного тупика за станцией "Саларьево" и его интеграцией с действующей инфраструктурой метрополитена",- говорится в сообщении.
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Отмечается, что в обычном режиме станции возобновят свою работу 7 июля в 5.30 утра.
"Оборотные тупики необходимы для смены направления движения подвижного состава. Ввод нового оборотного тупика даст дополнительные возможности для маневра поездов на данном участке Сокольнической линии", - пояснили в пресс-службе метро.
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Отмечается, что в период закрытия станций на новом участке пути будут проведены работы по наладке оборудования автоматики и телемеханики движения поездов. Такие работы невозможно провести при движении поездов с пассажирами.
"Для пассажиров временно закрытых станций будет работать компенсационный маршрут наземного транспорта. Кроме того, на станциях будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена, которые помогут в проложении маршрута", - добавили в пресс-службе.
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