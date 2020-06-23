Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573341240.html
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 38 074
Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 833, до 38074, умерли еще 23 человека, заявил во вторник на брифинге министр здравоохранения... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:55
распространение нового коронавируса
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1400x0_80_0_0_41087446235aacba8fbff501f9a07bbc.jpg
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1400x0_80_0_0_41087446235aacba8fbff501f9a07bbc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_183:0:2914:2048_1400x0_80_0_0_1f635315c61cb800549ad18b675c2343.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_524:0:2572:2048_1400x0_80_0_0_02a6e01f97f04007245aeeadf852f2aa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, в мире

На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 38 074

09:35 23.06.2020 (обновлено: 09:55 23.06.2020)
142
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 833, до 38074, умерли еще 23 человека, заявил во вторник на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 833 человека, из них 55 детей, а также 92 медработника. Зафиксированы 23 летальных случая. Выздоровели 314 человек. Всего за время пандемии заболели 38074 человека… Всего выздоровели 16956 человек, а летальных случаев 1035", - сказал Степанов.
По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области – 240, Закарпатской – 103 и Ровенской – 75.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
110100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Участники митинга сторонников лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо в Каракасе
Болтон рассказал, почему США начали действовать против Венесуэлы
Станция Филатов луг
В Москве закроют четыре станции красной ветки метро
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Россия опустилась на 14 место в мире по числу смертей от COVID-19
Медик у машины скорой помощи
В Воронежской области выявили 197 новых случаев COVID-19
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана оценил ситуацию с COVID-19 в стране
Хорст Зеехофер
Глава МВД ФГермании запретил праворадикальную группировку Nordadler
Здание Федеральной службы государственной статистики
Глава Росстата рассказал о реакции властей на "негативную статистику"
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Якутии рассказал о ситуации с коронавирусом в республике
Посетительница возле информационного стенда о материнском капитале в отделении пенсионного фонда
В России хотят увеличить размер материнского капитала на первенца
Сотрудники полиции
В семи районах Сербии ввели режим ЧС из-за разлива рек
Пассажирский самолет в небе
Около 110 россиян вернулись на родину из Армении
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Болтон заявил, что Трамп специально опоздал на первый саммит с Путиным
Пожилые женщины в медицинских масках на одной из улиц Пятигорска
В России хотят увеличить размер пенсии по старости
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Болтон: Трамп хотел выйти из НАТО из-за позиции по "Северному потоку — 2"
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов
Работавшая с Харламовым продюсер высказалась о его разводе с Асмус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:28В московском центре "Вороновское" лечатся более 210 пациентов с COVID-19
10:27Сын маршала Василевского рассказал о фото, сделанном перед Парадом Победы
10:25В Крыму выявили десять новых случаев COVID-19
10:24В ВС Украины выявили 13 новых случаев COVID-19
10:22В Сочи после ЧП временно приостановлены полеты на параплане
10:21Строительство "Ноева ковчега" в Москве уперлось в недостаток денег
10:20Болтон раскритиковал Трампа за отказ удара по Ирану из-за возможных жертв
10:19Казахстан поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
10:18В федерации авиаспорта рассказали об инструкторе, разбившемся в Сочи
10:14В России провели более 17,5 миллиона тестов на COVID-19
10:14Власти Москвы опровергли сообщение о неоказании медпомощи пенсионерке
10:13Forbes назвал лучший российский вуз
10:12В Подмосковье от COVID-19 выздоровели 1162 человека за сутки
10:11В Армении число случаев COVID-19 превысило 21 тысячу
10:09Эксперты заявили об опасности постановления о пакте Молотова-Риббентропа
10:08В Липецкой области число случаев COVID-19 приблизилось к 3,5 тысячи
10:05В Самаре провели парад у дома 93-летнего кавалера медалей "За отвагу"
10:04Болтон: Трамп хотел выйти из НАТО из-за позиции по "Северному потоку — 2"
10:04Сербия ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3
09:56В трех районах Красноярского края отменили режим ЧС из-за паводков
Лента новостейМолния