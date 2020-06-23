На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 38 074

"За минувшие сутки заболели 833 человека, из них 55 детей, а также 92 медработника. Зафиксированы 23 летальных случая. Выздоровели 314 человек. Всего за время пандемии заболели 38074 человека… Всего выздоровели 16956 человек, а летальных случаев 1035", - сказал Степанов.