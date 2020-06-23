Глава Росстата объяснил расхождение в данных о смертности от коронавируса

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19.
По его словам, правительственный штаб публикует оперативные данные. Росстат опирается на сведения, полученные из Единого госреестра записей актов гражданского состояния, то есть свидетельства о смерти.
Проблема заключается в том, что на момент регистрации смерти скончавшегося от COVID-19 может еще не быть окончательного медицинского свидетельства, также требуется время, чтобы его занесли в базу данных.
Помимо этого, в некоторых регионах отсутствует законодательное закрепление обязанности регистрировать смерть в ЗАГСе для последующего захоронения. В условиях пандемии многие люди просто откладывали поход за свидетельством о смерти и хоронили родственников на основании справки из медучреждения.
Некоторую сложность вызывают и традиции ряда народов хоронить умершего как можно быстрее и без вскрытия, в то время как окончательный диагноз ставит патологоанатом.
Малков заверил, что данные Росстата по смертности от COVID-19 еще будут уточняться.