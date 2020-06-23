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Глава Росстата объяснил расхождение в данных о смертности от коронавируса
Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:04
распространение нового коронавируса
павел малков
здоровье
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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павел малков, здоровье, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

Глава Росстата объяснил расхождение в данных о смертности от коронавируса

09:31 23.06.2020 (обновлено: 10:04 23.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19.
По его словам, правительственный штаб публикует оперативные данные. Росстат опирается на сведения, полученные из Единого госреестра записей актов гражданского состояния, то есть свидетельства о смерти.
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Проблема заключается в том, что на момент регистрации смерти скончавшегося от COVID-19 может еще не быть окончательного медицинского свидетельства, также требуется время, чтобы его занесли в базу данных.
Помимо этого, в некоторых регионах отсутствует законодательное закрепление обязанности регистрировать смерть в ЗАГСе для последующего захоронения. В условиях пандемии многие люди просто откладывали поход за свидетельством о смерти и хоронили родственников на основании справки из медучреждения.
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Некоторую сложность вызывают и традиции ряда народов хоронить умершего как можно быстрее и без вскрытия, в то время как окончательный диагноз ставит патологоанатом.
Малков заверил, что данные Росстата по смертности от COVID-19 еще будут уточняться.
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Распространение нового коронавирусаПавел МалковЗдоровьеФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
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