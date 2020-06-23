https://ria.ru/20200623/1573341034.html
В Воронежской области выявили 197 новых случаев COVID-19
Второй день подряд в Воронежской области количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составляет менее 200, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:30
2020-06-23T09:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
воронежская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, воронежская область, общество
ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Второй день подряд в Воронежской области количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составляет менее 200, сообщает правительство региона.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID-19. В четверг, 18 июня, было зафиксировано 196 новых случаев, но в следующие два дня число новых случаев снова превысило 200 за сутки. В понедельник, 22 июня, в регионе было зарегистрировано 199 случаев.
"Во вторник, 23 июня, официально подтверждено заражение 197 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Коэффициент распространения инфекции, по данным на вторник, в области составляет 1 при норме 0,8.
Всего в Воронежской области коронавирус подтвержден у 6259 человек. Скончались 30 пациентов. Выздоровели 3178.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллионов случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.