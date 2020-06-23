Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573341034.html
В Воронежской области выявили 197 новых случаев COVID-19
Второй день подряд в Воронежской области количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составляет менее 200, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
воронежская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1400x0_80_0_0_c178352ff06a47df7197f4d1dbaed171.jpg
https://ria.ru/20200621/1573247816.html
воронежская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1400x0_80_0_0_c178352ff06a47df7197f4d1dbaed171.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_267:0:2998:2048_1400x0_80_0_0_3ce0e3459c1677c114a65c8196ea7210.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_642:0:2690:2048_1400x0_80_0_0_bcea10810d02d34721a38c304ca93c26.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, воронежская область, общество

В Воронежской области выявили 197 новых случаев COVID-19

09:30 23.06.2020
98
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Второй день подряд в Воронежской области количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составляет менее 200, сообщает правительство региона.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID-19. В четверг, 18 июня, было зафиксировано 196 новых случаев, но в следующие два дня число новых случаев снова превысило 200 за сутки. В понедельник, 22 июня, в регионе было зарегистрировано 199 случаев.
Врач держит стетоскоп
21 июня, 03:09
Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
"Во вторник, 23 июня, официально подтверждено заражение 197 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Коэффициент распространения инфекции, по данным на вторник, в области составляет 1 при норме 0,8.
Всего в Воронежской области коронавирус подтвержден у 6259 человек. Скончались 30 пациентов. Выздоровели 3178.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллионов случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗВоронежская областьОбщество
Рекомендуем
Тестирование на коронавирус
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 38 074
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Якутии рассказал о ситуации с коронавирусом в республике
Посетительница возле информационного стенда о материнском капитале в отделении пенсионного фонда
В России хотят увеличить размер материнского капитала на первенца
Пассажирский самолет в небе
Около 110 россиян вернулись на родину из Армении
Станция Филатов луг
В Москве закроют четыре станции красной ветки метро
Здание Федеральной службы государственной статистики
Глава Росстата рассказал о реакции властей на "негативную статистику"
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Глава Росстата объяснил расхождение в данных о смертности от коронавируса
Виды Республики Тыва
В Туве сняли карантин из-за COVID-19
Порт Пусан в Южной Корее
В генконсульстве в Пусане оценили состояние российских моряков с COVID-19
Пассажирский самолет в небе
Во вторник россияне вернутся на родину из Узбекистана, Армении и Ирана
Участники митинга сторонников лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо в Каракасе
Болтон рассказал, почему США начали действовать против Венесуэлы
В ванной комнате
В Челябинской области завели дело после массового отключения воды
Рабочее место
В Москве открывается клуб молодежного предпринимательства
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов
Работавшая с Харламовым продюсер высказалась о его разводе с Асмус
Пожилые женщины в медицинских масках на одной из улиц Пятигорска
В России хотят увеличить размер пенсии по старости
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:28В московском центре "Вороновское" лечатся более 210 пациентов с COVID-19
10:27Сын маршала Василевского рассказал о фото, сделанном перед Парадом Победы
10:25В Крыму выявили десять новых случаев COVID-19
10:24В ВС Украины выявили 13 новых случаев COVID-19
10:22В Сочи после ЧП временно приостановлены полеты на параплане
10:21Строительство "Ноева ковчега" в Москве уперлось в недостаток денег
10:20Болтон раскритиковал Трампа за отказ удара по Ирану из-за возможных жертв
10:19Казахстан поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
10:18В федерации авиаспорта рассказали об инструкторе, разбившемся в Сочи
10:14В России провели более 17,5 миллиона тестов на COVID-19
10:14Власти Москвы опровергли сообщение о неоказании медпомощи пенсионерке
10:13Forbes назвал лучший российский вуз
10:12В Подмосковье от COVID-19 выздоровели 1162 человека за сутки
10:11В Армении число случаев COVID-19 превысило 21 тысячу
10:09Эксперты заявили об опасности постановления о пакте Молотова-Риббентропа
10:08В Липецкой области число случаев COVID-19 приблизилось к 3,5 тысячи
10:05В Самаре провели парад у дома 93-летнего кавалера медалей "За отвагу"
10:04Болтон: Трамп хотел выйти из НАТО из-за позиции по "Северному потоку — 2"
10:04Сербия ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3
09:56В трех районах Красноярского края отменили режим ЧС из-за паводков
Лента новостейМолния