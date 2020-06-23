Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573340968.html
Глава Якутии рассказал о ситуации с коронавирусом в республике
Жители города Якутска распространяют коронавирус по районам республики, ситуация остается угрожающей, число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 3817,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
айсен николаев
якутск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156031/06/1560310678_0:169:3071:1896_1400x0_80_0_0_0d9f5cbd6aadab568c1115ebf4024f41.jpg
якутск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156031/06/1560310678_0:169:3071:1896_1400x0_80_0_0_0d9f5cbd6aadab568c1115ebf4024f41.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156031/06/1560310678_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_2b8d3fed4a9c94ddfb7dfcef7b7e2b45.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156031/06/1560310678_643:0:2691:2048_1400x0_80_0_0_f2781fbc0bfb45e76ed29ac424b0de8d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, айсен николаев, якутск, происшествия

Глава Якутии рассказал о ситуации с коронавирусом в республике

09:29 23.06.2020
231
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 23 июн - РИА Новости. Жители города Якутска распространяют коронавирус по районам республики, ситуация остается угрожающей, число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 3817, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
За весь период распространения новой коронавирусной инфекции в регионе зарегистрировано 3817 случаев. За последние сутки в республике прибавилось 75 больных коронавирусом, в том числе 61 новый случай в Якутске.
"Есть незначительное снижение за последнюю неделю… Вместе с тем мы видим, что по ряду районов ситуация остается угрожающей… болезнь начинает распространяться… Наблюдаются случаи заражения людей через родственников, приезжающих из Якутска. Есть случаи нелегальной работы таксистов, например, по Усть-Алдану, это привело к заражению четырех людей", - рассказал Николаев.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
По словам главы, растет число тяжелобольных. "На сегодняшний день их по республике 33, в том числе 11 человек находятся на аппаратах ИВЛ. Летальных случаев подтвержденных 26 случаев уже имеется", - отметил он.
Глава республики пояснил, что несмотря на то, что коэффициент распространения в Якутии находится в районе единицы, а несколько дней назад было 1.24, чтобы в дальнейшем снимать ограничения, региону необходимо сократить показатель до 0,8.
Согласно данным оперштаба, 2582 человека полностью выздоровели после коронавируса. За сутки лабораториями республики обработано 2608 тестов на коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Айсен НиколаевЯкутскПроисшествия
Рекомендуем
Медик у машины скорой помощи
В Воронежской области выявили 197 новых случаев COVID-19
Пассажирский самолет в небе
Около 110 россиян вернулись на родину из Армении
Тестирование на коронавирус
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 38 074
Посетительница возле информационного стенда о материнском капитале в отделении пенсионного фонда
В России хотят увеличить размер материнского капитала на первенца
Здание Федеральной службы государственной статистики
Глава Росстата рассказал о реакции властей на "негативную статистику"
Станция Филатов луг
В Москве закроют четыре станции красной ветки метро
Хорст Зеехофер
Глава МВД ФГермании запретил праворадикальную группировку Nordadler
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Глава Росстата объяснил расхождение в данных о смертности от коронавируса
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана оценил ситуацию с COVID-19 в стране
Порт Пусан в Южной Корее
В генконсульстве в Пусане оценили состояние российских моряков с COVID-19
Участники митинга сторонников лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо в Каракасе
Болтон рассказал, почему США начали действовать против Венесуэлы
Рабочее место
В Москве открывается клуб молодежного предпринимательства
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Забайкалье задержали подозреваемых в убийстве подростка
Виды Республики Тыва
В Туве сняли карантин из-за COVID-19
Пассажирский самолет в небе
Во вторник россияне вернутся на родину из Узбекистана, Армении и Ирана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:27Сын маршала Василевского рассказал о фото, сделанном перед Парадом Победы
10:25В Крыму выявили десять новых случаев COVID-19
10:24В ВС Украины выявили 13 новых случаев COVID-19
10:22В Сочи после ЧП временно приостановлены полеты на параплане
10:21Строительство "Ноева ковчега" в Москве уперлось в недостаток денег
10:20Болтон раскритиковал Трампа за отказ удара по Ирану из-за возможных жертв
10:19Казахстан поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
10:18В федерации авиаспорта рассказали об инструкторе, разбившемся в Сочи
10:14В России провели более 17,5 миллиона тестов на COVID-19
10:14Власти Москвы опровергли сообщение о неоказании медпомощи пенсионерке
10:13Forbes назвал лучший российский вуз
10:12В Подмосковье от COVID-19 выздоровели 1162 человека за сутки
10:11В Армении число случаев COVID-19 превысило 21 тысячу
10:09Эксперты заявили об опасности постановления о пакте Молотова-Риббентропа
10:08В Липецкой области число случаев COVID-19 приблизилось к 3,5 тысячи
10:05В Самаре провели парад у дома 93-летнего кавалера медалей "За отвагу"
10:04Болтон: Трамп хотел выйти из НАТО из-за позиции по "Северному потоку — 2"
10:04Сербия ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3
09:56В трех районах Красноярского края отменили режим ЧС из-за паводков
09:53В Псковской области будут дезинфицировать одежду в магазинах
Лента новостейМолния