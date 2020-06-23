https://ria.ru/20200623/1573340968.html
Глава Якутии рассказал о ситуации с коронавирусом в республике
Жители города Якутска распространяют коронавирус по районам республики, ситуация остается угрожающей, число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 3817,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:29
2020-06-23T09:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
айсен николаев
якутск
происшествия
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якутск
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, айсен николаев, якутск, происшествия
ЯКУТСК, 23 июн - РИА Новости.
Жители города Якутска
распространяют коронавирус по районам республики, ситуация остается угрожающей, число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 3817, сообщил глава региона Айсен Николаев
на ежедневном брифинге оперативного штаба.
За весь период распространения новой коронавирусной инфекции в регионе зарегистрировано 3817 случаев. За последние сутки в республике прибавилось 75 больных коронавирусом, в том числе 61 новый случай в Якутске.
"Есть незначительное снижение за последнюю неделю… Вместе с тем мы видим, что по ряду районов ситуация остается угрожающей… болезнь начинает распространяться… Наблюдаются случаи заражения людей через родственников, приезжающих из Якутска. Есть случаи нелегальной работы таксистов, например, по Усть-Алдану, это привело к заражению четырех людей", - рассказал Николаев.
По словам главы, растет число тяжелобольных. "На сегодняшний день их по республике 33, в том числе 11 человек находятся на аппаратах ИВЛ. Летальных случаев подтвержденных 26 случаев уже имеется", - отметил он.
Глава республики пояснил, что несмотря на то, что коэффициент распространения в Якутии находится в районе единицы, а несколько дней назад было 1.24, чтобы в дальнейшем снимать ограничения, региону необходимо сократить показатель до 0,8.
Согласно данным оперштаба, 2582 человека полностью выздоровели после коронавируса. За сутки лабораториями республики обработано 2608 тестов на коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.