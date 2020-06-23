Глава Якутии рассказал о ситуации с коронавирусом в республике

ЯКУТСК, 23 июн - РИА Новости. Жители города Жители города Якутска распространяют коронавирус по районам республики, ситуация остается угрожающей, число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 3817, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.

За весь период распространения новой коронавирусной инфекции в регионе зарегистрировано 3817 случаев. За последние сутки в республике прибавилось 75 больных коронавирусом, в том числе 61 новый случай в Якутске.

"Есть незначительное снижение за последнюю неделю… Вместе с тем мы видим, что по ряду районов ситуация остается угрожающей… болезнь начинает распространяться… Наблюдаются случаи заражения людей через родственников, приезжающих из Якутска. Есть случаи нелегальной работы таксистов, например, по Усть-Алдану, это привело к заражению четырех людей", - рассказал Николаев.

По словам главы, растет число тяжелобольных. "На сегодняшний день их по республике 33, в том числе 11 человек находятся на аппаратах ИВЛ. Летальных случаев подтвержденных 26 случаев уже имеется", - отметил он.

Глава республики пояснил, что несмотря на то, что коэффициент распространения в Якутии находится в районе единицы, а несколько дней назад было 1.24, чтобы в дальнейшем снимать ограничения, региону необходимо сократить показатель до 0,8.

Согласно данным оперштаба, 2582 человека полностью выздоровели после коронавируса. За сутки лабораториями республики обработано 2608 тестов на коронавирус.