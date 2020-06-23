Около 110 россиян вернулись на родину из Армении

Более 240 тысяч россиян вернулись на родину с начала марта

Более 240 тысяч россиян вернулись на родину с начала марта

"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 23 июня авиарейсом Ереван-Калуга домой смогли вернуться еще 107 россиян", - говорится в сообщении, размещенном на странице дипмиссии в Facebook.

Дипломаты консульского отдела посольства координировали процесс регистрации и посадки пассажиров в международном аэропорту "Звартноц", а также оказывали гражданам необходимое содействие. Все прошло в штатном режиме с соблюдением всех рекомендованных комендатурой Армении мер безопасности, заявили в диппредставительстве. "В общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 1377 человек", - отмечается в сообщении.