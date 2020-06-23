Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200623/1573340925.html
Около 110 россиян вернулись на родину из Армении
Около 110 россиян вернулись во вторник на родину из Армении рейсом Ереван-Калуга, сообщили в пресс-службе посольства РФ. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:28
москва
ереван
армения
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:272:2902:1904_1400x0_80_0_0_968b4a31941ccf2c53737c5231ef3c57.jpg
https://ria.ru/20200608/1572655139.html
https://ria.ru/20200623/1573337114.html
москва
ереван
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:272:2902:1904_1400x0_80_0_0_968b4a31941ccf2c53737c5231ef3c57.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_5277223f31d7f32c26d6a0060da30861.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_364:211:2201:2048_1400x0_80_0_0_809c6d767ac6d26863f86fb66f07783b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, ереван, армения, общество

Около 110 россиян вернулись на родину из Армении

09:28 23.06.2020
117
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 июн – РИА Новости. Около 110 россиян вернулись во вторник на родину из Армении рейсом Ереван-Калуга, сообщили в пресс-службе посольства РФ.
Отмечается, что при поступлении информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван - Калуга - Ереван, посольство проработало возможность использования данного перелета для возвращения россиян на родину.
Пассажирский самолет Boeing 777
8 июня, 21:54Распространение нового коронавируса
Более 240 тысяч россиян вернулись на родину с начала марта
"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 23 июня авиарейсом Ереван-Калуга домой смогли вернуться еще 107 россиян", - говорится в сообщении, размещенном на странице дипмиссии в Facebook.
Дипломаты консульского отдела посольства координировали процесс регистрации и посадки пассажиров в международном аэропорту "Звартноц", а также оказывали гражданам необходимое содействие. Все прошло в штатном режиме с соблюдением всех рекомендованных комендатурой Армении мер безопасности, заявили в диппредставительстве. "В общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 1377 человек", - отмечается в сообщении.
Вид из окна российского самолета во время полета
07:17Распространение нового коронавируса
Вывозной рейс из Ташкента доставит 147 россиян в Москву
Ранее в посольстве предупредили, что рейсом Ереван-Калуга смогут воспользоваться только россияне, проживающие в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Калининградской областях и Мордовии.
000000
Обсудить 0
МоскваЕреванАрменияОбщество
Рекомендуем
Медик у машины скорой помощи
В Воронежской области выявили 197 новых случаев COVID-19
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Якутии рассказал о ситуации с коронавирусом в республике
Тестирование на коронавирус
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 38 074
Пассажирский самолет в небе
Во вторник россияне вернутся на родину из Узбекистана, Армении и Ирана
Здание Федеральной службы государственной статистики
Глава Росстата рассказал о реакции властей на "негативную статистику"
Посетительница возле информационного стенда о материнском капитале в отделении пенсионного фонда
В России хотят увеличить размер материнского капитала на первенца
Станция Филатов луг
В Москве закроют четыре станции красной ветки метро
Рабочее место
В Москве открывается клуб молодежного предпринимательства
Хорст Зеехофер
Глава МВД ФГермании запретил праворадикальную группировку Nordadler
Порт Пусан в Южной Корее
В генконсульстве в Пусане оценили состояние российских моряков с COVID-19
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Глава Росстата объяснил расхождение в данных о смертности от коронавируса
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана оценил ситуацию с COVID-19 в стране
Виды Республики Тыва
В Туве сняли карантин из-за COVID-19
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов
Работавшая с Харламовым продюсер высказалась о его разводе с Асмус
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Забайкалье задержали подозреваемых в убийстве подростка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:27Сын маршала Василевского рассказал о фото, сделанном перед Парадом Победы
10:25В Крыму выявили десять новых случаев COVID-19
10:24В ВС Украины выявили 13 новых случаев COVID-19
10:22В Сочи после ЧП временно приостановлены полеты на параплане
10:21Строительство "Ноева ковчега" в Москве уперлось в недостаток денег
10:20Болтон раскритиковал Трампа за отказ удара по Ирану из-за возможных жертв
10:19Казахстан поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
10:18В федерации авиаспорта рассказали об инструкторе, разбившемся в Сочи
10:14В России провели более 17,5 миллиона тестов на COVID-19
10:14Власти Москвы опровергли сообщение о неоказании медпомощи пенсионерке
10:13Forbes назвал лучший российский вуз
10:12В Подмосковье от COVID-19 выздоровели 1162 человека за сутки
10:11В Армении число случаев COVID-19 превысило 21 тысячу
10:09Эксперты заявили об опасности постановления о пакте Молотова-Риббентропа
10:08В Липецкой области число случаев COVID-19 приблизилось к 3,5 тысячи
10:05В Самаре провели парад у дома 93-летнего кавалера медалей "За отвагу"
10:04Болтон: Трамп хотел выйти из НАТО из-за позиции по "Северному потоку — 2"
10:04Сербия ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3
09:56В трех районах Красноярского края отменили режим ЧС из-за паводков
09:53В Псковской области будут дезинфицировать одежду в магазинах
Лента новостейМолния