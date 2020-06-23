https://ria.ru/20200623/1573340925.html
Около 110 россиян вернулись на родину из Армении
Около 110 россиян вернулись во вторник на родину из Армении рейсом Ереван-Калуга, сообщили в пресс-службе посольства РФ. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:28
2020-06-23T09:28
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ереван
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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москва, ереван, армения, общество
ЕРЕВАН, 23 июн – РИА Новости.
Около 110 россиян вернулись во вторник на родину из Армении
рейсом Ереван-Калуга, сообщили в пресс-службе посольства РФ.
Отмечается, что при поступлении информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван
- Калуга - Ереван, посольство проработало возможность использования данного перелета для возвращения россиян на родину.
"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 23 июня авиарейсом Ереван-Калуга домой смогли вернуться еще 107 россиян", - говорится в сообщении, размещенном на странице дипмиссии в Facebook.
Дипломаты консульского отдела посольства координировали процесс регистрации и посадки пассажиров в международном аэропорту "Звартноц", а также оказывали гражданам необходимое содействие. Все прошло в штатном режиме с соблюдением всех рекомендованных комендатурой Армении мер безопасности, заявили в диппредставительстве. "В общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 1377 человек", - отмечается в сообщении.
Ранее в посольстве предупредили, что рейсом Ереван-Калуга смогут воспользоваться только россияне, проживающие в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Калининградской областях и Мордовии.