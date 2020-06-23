Глава Росстата рассказал о реакции властей на "негативную статистику"

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Кремль и правительство конструктивно реагируют на негативные данные статистической отчетности. Об этом в интервью РБК заявил руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков.
"Тут не подходит определение "спокойно" или "неспокойно" <…> Это данные, которые применяются при принятии решений. Мы их предоставляем, их используют. При необходимости даем дополнительные пояснения", — рассказал он.
По словам главы Росстата, ведомство соблюдает международное законодательство, подразумевающее равный доступ к информации. Однако иногда до официальной публикации могут быть обнародованы так называемые пререлизы для узкого круга лиц (это позволяет Кодекс европейской статистики).
"Естественно, данные предоставляются под эмбарго и ни при каких условиях не меняются до публикации", — объяснил он.
Малков также подчеркнул, к нему никогда не обращались представители администрации президента или правительства с просьбой перенести срок публикации данных. Сроки публикации закреплены в федеральном плане статистических работ, перенести обнародование данных "по звонку" невозможно.