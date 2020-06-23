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Глава Росстата рассказал о реакции властей на "негативную статистику"
Кремль и правительство конструктивно реагируют на негативные данные статистической отчетности. Об этом в интервью РБК заявил руководитель Федеральной службы... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:38
россия
павел малков
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, павел малков, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

Глава Росстата рассказал о реакции властей на "негативную статистику"

09:35 23.06.2020 (обновлено: 09:38 23.06.2020)
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© Фото : Федеральная служба государственной статистикиЗдание Федеральной службы государственной статистики
Здание Федеральной службы государственной статистики
© Фото : Федеральная служба государственной статистики
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Кремль и правительство конструктивно реагируют на негативные данные статистической отчетности. Об этом в интервью РБК заявил руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков.

"Тут не подходит определение "спокойно" или "неспокойно" <…> Это данные, которые применяются при принятии решений. Мы их предоставляем, их используют. При необходимости даем дополнительные пояснения", — рассказал он.

По словам главы Росстата, ведомство соблюдает международное законодательство, подразумевающее равный доступ к информации. Однако иногда до официальной публикации могут быть обнародованы так называемые пререлизы для узкого круга лиц (это позволяет Кодекс европейской статистики).
"Естественно, данные предоставляются под эмбарго и ни при каких условиях не меняются до публикации", — объяснил он.
Малков также подчеркнул, к нему никогда не обращались представители администрации президента или правительства с просьбой перенести срок публикации данных. Сроки публикации закреплены в федеральном плане статистических работ, перенести обнародование данных "по звонку" невозможно.
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РоссияПавел МалковФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
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